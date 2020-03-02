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Тридцать шесть заболевших коронавирусом в Великобритании

Тридцать шесть заболевших коронавирусом в Великобритании
Фото:twitter.com/10DowningStreet

Борис Джонсон проведет заседание комитета COBRA

Коронавирус набирает обороты в Великобритании: за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 13 человек, сообщает Sky News. Шотландское правительство подтвердило первый случай нового вида пневмонии на территории региона в воскресенье 1 марта. Известно, что пациент недавно вернулся из Италии, которая стала эпицентром распространения болезни в Европе.

Шесть англичан предположительно подхватили вирус также в Италии, двое — в Иране. Троих человек заразил в Великобритании мужчина из Суррея, который сам был госпитализирован с новым вирусом в пятницу 28 февраля. Причина болезни еще одного пациента неизвестна: он не общался с больными и не посещал другие страны.

Главный врач Англии профессор Крис Уитти сообщил, что медицинские работники начали проверку близкого круга пациентов на предмет заболевания. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подтвердил, что правительство готово принять экстренные меры по предотвращению распространения вируса, вплоть до закрытия школ и отмены праздничных и спортивных мероприятий.

Борис Джонсон проведет сегодня заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на котором согласует дальнейшие действия по борьбе с вирусом Covid-19. Ожидается, что на нем будут присутствовать первый министр Шотландии Никола Стерджен, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, представители NHS England и Public Health England.

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