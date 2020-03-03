Британские супермаркеты готовятся к вспышке коронавируса

Tesco, Sainsbury’s, Asda и Morrisons увеличат поставки базовых продуктов

Британские супермаркеты пытаются справиться с наплывом клиентов, которые начали массово закупаться продуктами из-за коронавируса, сообщает Sky News. Интернет-магазин продуктов питания Ocado направил своим клиентам электронные письма, в которых попросил их планировать покупки заранее и заказывать доставку с понедельника по четверг, а не в выходные дни.

Супермаркеты Tesco, Sainsbury’s, Asda и Morrisons также разработали план действий в чрезвычайной ситуации, если количество заболевших резко возрастет (сейчас в Великобритании выявлено 39 случаев заболевания). Руководство торговых сетей сократит ассортимент товаров, но договорится с поставщиками, чтобы в магазинах всегда можно было найти базовые продукты: крупы, мясо и молочные продукты. Администрация Tesco подтвердила газете The Guardian, что уже начало вести переговоры с поставщиками.

«Если количество заболевших увеличится, это приведет к панике, беспорядкам и пустым полкам в магазинах», — утверждает эксперт по розничной торговле и бывший директор по поставкам в Tesco Бруно Монтейн. На прошлой неделе стало известно, что в некоторых магазинах закончились антисептики для обработки рук, а в аптеках — медицинские маски.