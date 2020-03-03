Елизавета II готова принять Гарри и Меган обратно в королевскую семью

Ее Величество побеседовала с внуком наедине

В минувшее воскресенье Елизавета II пригласила принца Гарри на обед в Виндзорский замок и пообещала, что он и Меган могут в любой момент вернуться обратно в королевскую семью, пишет The Daily Mail. По словам Ее Величества, если пара пожелает вернуться к исполнению королевских обязанностей, их «примут с распростертыми объятиями».

Как утверждают инсайдеры, беседа длилась четыре часа. Впервые за долгое время королева смогла поговорить с внуком наедине, выслушать его позицию и поделиться своими эмоциями в спокойной обстановке.

9 марта Гарри и Меган в последний раз выступят в качестве членов королевской семьи на праздничной церемонии в честь Дня Содружества. Они присоединятся к принцу Уильяму и его супруге Кейт на службе в Вестминстерском аббатстве. После этого пара вернется обратно в Канаду и с 31 марта больше не сможет использовать свои титулы.

Ранее Министерство общественной безопасности Канады заявило, что с 1 апреля не будет оплачивать охрану принца и его семьи, поскольку они больше не представляют британскую королеву. Это значит, что расходы на круглосуточную защиту Гарри, Меган и Арчи лягут на плечи британских налогоплательщиков и лондонской полиции.