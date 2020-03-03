Лекция-семинар Людмилы Петрановской «Они из будущего»

И в ситуации таких быстрых изменений, такой непредсказуемости, такой многозначности родители нервничают, они не знают, как это контролировать и что будет дальше.

Сегодня дети уже во многом разбираются лучше взрослых. А родители занимаются тем, что по-прежнему переживают и пытаются прививать им те же взгляды, те же представления о том, что правильно, что лучше, что хуже, какие были у их родителей, предков. Но эти знания и установки уже не работают. Почему?

Почему мы не можем растить детей так, как растили нас? На какие знания можно опираться, если мы не знаем, к чему их готовить? Как бороться или не бороться с гаджетами?

Людмила Петрановская – российский семейный и детский психолог, лауреат премии президента РФ в области образования, автор книг «В класс пришел приемный ребенок», «Как ты себя ведешь? 10 шагов по изменению трудного поведения», «Трудный возраст».

Продолжительность – два часа.

КОГДА: 22 марта в 14:00

ГДЕ: Tabernacle, Notting Hill, 35 Powis Square, off Portobello Road, London W11 2AY

БИЛЕТЫ: £45-65 (angliya.com/tickets)