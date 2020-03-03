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Рынок недвижимости Лондона оправился от «Брекзита»

Рынок недвижимости Лондона оправился от «Брекзита»
Фото:123rf.com

Рост цен на недвижимость превысил самые оптимистичные прогнозы

По данным ежемесячного индекса цен на жилье от Nationwide, рынок недвижимости Лондона показал лучшие темпы роста за последние 18 месяцев. Покупатели начали возвращаться на рынок после победы Бориса Джонсона на выборах, пишет портал homesandproperty.co.uk. В целом по стране цены на жилье выросли на 2,3% — это лучший показатель с июля 2018 года.

По мнению исполнительного директора Garrington Property Finders Джонатана Хоппера, низкие показатели 2019 года были вызваны «драмой, разгоревшейся вокруг «Брекзита».

Работники агентства недвижимости Chestertons рассказали, что количество покупателей жилья в районе Notting Hill удвоилось по сравнению с прошлым годом. Объем предлагаемой недвижимости также вырос — на 31% по всему Лондону и на 64% в центре.

Однако некоторые фирмы предупреждают, что подъем может прекратиться из-за коронавируса, вызывающего колебания на финансовых рынках. Эксперт по недвижимости в James Pendleton Люси Пендлтон считает, что «эпидемия неизбежно повлияет на настрой покупателей». Также есть опасения, что министр финансов Риши Сунак повысит налоги на недвижимость в проекте бюджета.

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