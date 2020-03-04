Лекция Татьяны Черниговской «Мир другими глазами»

Вы уверены, что мы все видим мир одинаково? Более того: уверены ли вы, что есть некий объективный мир? Ведь мир — в глазах смотрящего… Точнее — в его мозгу.

Мы все разные: и люди, и культуры. И дети, и их учителя. Значит, и учить надо по-разному разных: способных и обычных, тихих и ярких. У всех свои грани, но их надо найти, отразить. И для этого у нас в мозгу есть зеркальные системы, а у науки — специальные знания.

Татьяна Владимировна Черниговская — российский биолог, лингвист, семиотик и психолог. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующая лабораторией когнитивных исследований.

КОГДА: 21 марта в 19:00

ГДЕ: Royal Geographical Society, London, 1 Kensington Gore, SW7 2AR (Exhibition Road Entrance)

БИЛЕТЫ: £40 – £100 (angliya.com/tickets)