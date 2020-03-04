Две новинки марта: аппарат для подтяжки лица и универсальный лайнер

£189,99 // crystalclear.co.uk

Новый прибор для проведения процедур на дому от знаменитой косметической компании Crystal Clear – Chopstick Facial – всего за 60 секунд ежедневного применения дает отличные результаты!

Действие прибора: более упругая, подтянутая кожа, мгновенное уменьшение отечности в области вокруг глаз, разглаживание морщин, интенсивное увлажнение кожи.

Вся прелесть в том, что вы можете пользоваться двумя ультразвуковыми приборами – палочками, одновременно работая на левой и правой сторонах лица. В наборе также специальные насадки для зоны под глазами – с их помощью можно быстро охладить, разгладить кожу и уменьшить отечность. Важно, что пользоваться прибором действительно просто: никаких сложных инструкций по применению, все, что нужно делать – это водить «палочками» вверх и на внешнюю сторону лица (направление от носа к уху), шеи и декольте. Дополнив этот режим специальной сывороткой, чтобы усилить ее действие и помочь ингредиентам проникнуть в глубокие слои кожи.

Запатентованный аппарат работает по принципу звуковой вибрации, благодаря действию которой происходит стимуляция и подтяжка лицевых мышц. При плавном его скольжении по коже выделяется небольшое количество сыворотки, что дает мощное увлажнение – прибор усиливает ее действие и помогает ингредиентам проникнуть в глубокие слои кожи. Получаем двойной эффект от процедуры: звуковые волны посылают сообщения в нервные окончания, заставляя мышцы сокращаться, что стимулирует подтягивание и укрепление мышц лица; одновременно гиалуроновая кислота действует на кожу как магнит, обеспечивая мгновенное увлажнение. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота глубоко проникает в кожу, буквально заполняя ее влагой и сглаживая морщины.

£19,75 // dollbabylondon .uk

Марка Dollbaby занимает особое место на британском бьюти-рынке. Они – победители премии «Профессиональная марка бренда года» в 2019 году. Dollbaby London любят и топовые знаменитости Карди Би, Поппи Делевинь, супермодели Victoria’s Secret (Каролина Куркова и Даутцен Крус).

Специализация марки – накладные ресницы. Они одни из первых выпустили набор с магнитным лайнером, на который крепятся ресницы. Теперь же Dollbaby представили еще один универсальный продукт для нанесения накладных ресниц: 2-в-1, подводка и клеящий состав – Dollbaby Duo Pen. Он работает со всеми видами накладных ресниц (кроме тех, что выпускают специально для нанесения на магнитный состав). Все, что нужно сделать, это нанести лайнер на верхнее веко в два слоя и, не ожидая, пока он подсохнет, сразу же нанести накладные ресницы – готово! Быстрота нанесения – то, что кардинально отличает этот состав от традиционного клея для ресниц. Не нужно ожидать, пока состав высохнет, не нужно бояться, что клей попадет в глаза… Лайнер в виде ручки – отличный вариант для тех, кто обычно не дружит со стрелками, у него очень тонкий, но твердый кончик – рисовать стрелку будет легко. Если же вам совсем не нравится рисовать стрелки, или наносить ресницы нужно настолько быстро, что нет времени подвести глаза, можно выбрать лайнер с прозрачным составом вместо традиционного черного цвета. Оба водостойкие и продержатся весь день без смазывания. Снять ресницы также просто: осторожно потяните за кончик, снимите, а лайнер смойте средством для удаления стойкого макияжа.

Лайнера хватит на 30-40 применений.