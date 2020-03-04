Паддингтон, Мэри Поппинс и мистер Бин

Скульптуры любимых киногероев появились на Leicester Square

Бронзовые скульптуры культовых киногероев 20-го века появились на одной из самых оживленных площадей Лондона — Leicester Square. Медвежонок Паддингтон, Мэри Поппинс, мистер Бин, Бэтмен и другие персонажи расположились на скамейках и газонах сквера, пишет BBC. Каждый из них олицетворяет собой определенную кинодекаду прошлого столетия.

Цель инсталляции — показать разнообразие киноиндустрии и порадовать жителей города. Теперь по пути на работу можно поздороваться с кроликом Багз Банни, побывать под зонтом у Мэри Поппинс или съесть пару-другую бутербродов на обед в компании Паддингтона. «Я думаю, людей больше всего обрадует этот медвежонок из Перу. Он показывает, каким гостеприимным является Лондон по отношению к туристам из других стран», — считает британский актер Хью Бонневиль. Скульптуры пробудут на Leicester Square до лета этого года.