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Паддингтон, Мэри Поппинс и мистер Бин

Паддингтон, Мэри Поппинс и мистер Бин
Фото:instagram.com/londonist_com

Скульптуры любимых киногероев появились на Leicester Square

Бронзовые скульптуры культовых киногероев 20-го века появились на одной из самых оживленных площадей Лондона — Leicester Square. Медвежонок Паддингтон, Мэри Поппинс, мистер Бин, Бэтмен и другие персонажи расположились на скамейках и газонах сквера, пишет BBC. Каждый из них олицетворяет собой определенную кинодекаду прошлого столетия.

Мэри Поппинс. Фото: instagram.com/rewhybrow

Лорел и Харди. Фото: instagram.com/slapstickfest

Багз Банни. Фото: instagram.com/rewhybrow

Цель инсталляции — показать разнообразие киноиндустрии и порадовать жителей города. Теперь по пути на работу можно поздороваться с кроликом Багз Банни, побывать под зонтом у Мэри Поппинс или съесть пару-другую бутербродов на обед в компании Паддингтона. «Я думаю, людей больше всего обрадует этот медвежонок из Перу. Он показывает, каким гостеприимным является Лондон по отношению к туристам из других стран», — считает британский актер Хью Бонневиль. Скульптуры пробудут на Leicester Square до лета этого года.

Актер Хью Бонневиль и Паддингтон. Фото: instagram.com/bonhughbon

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