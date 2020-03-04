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Пекарне Amber Bakery – 15 лет!

Пекарне Amber Bakery – 15 лет!

7 марта первый и ведущий производитель хлебобулочного и кондитерского ассортимента на основе литовских, латвийских, российских, украинских рецептов и технологий в Великобритании и обладатель более 80 золотых звезд Great Taste Awards пекарня Amber Bakery празднует свое 15-летие.

 Генеральный директор пекарни Надежда Генчас вспоминает, как все начиналось: 

«Вначале было безумно сложно. Нас было четверо, и никто из нас не знал, с чего начинать, как это делать… Знали только, что очень скучаем по настоящему ржаному хлебу, свежей традиционной выпечке – и было желание создать свой бизнес. Если бы догадывались, каким трудным будет путь, может быть, и не было бы Amber Bakery. Сами строили первую (да и вторую, и третью) пекарню, работали день и ночь, учились всему сами и на ходу, методом проб и ошибок прокладывали свой путь, создавали ассортимент, боролись за каждого клиента. Покупателям нравилась наша продукция – и это мотивировало нас двигаться дальше.

Также наши первые сотрудники, большинство из которых и по сей день с нами, очень сильно помогли нам в самом начале, за что мы им очень благодарны. Тяжело было всем, но мы друг друга поддерживали, были как одна семья – и трудности вместе встречали, и праздники вместе праздновали.

Вслед за успехом Amber Bakery родился второй бренд Karaway, под флагом которого мы предлагаем английскому потребителю все лучшее, что есть в традиционной выпечке восточноевропейских стран.

Приятно осознавать, что все наши усилия и тяжелый труд не прошли даром, и в награду слышать от многих английских клиентов, что наш хлеб, булочки и торты – это самое вкусное, что они когда-либо пробовали. Ну и многочисленные золотые звезды, которые наша продукция получила на конкурсе Great Taste Awards, говорят сами за себя!»

Пекарня производит 130 наименований хлебобулочного и кондитерского ассортимента для выходцев из Восточной Европы, проживающих в Англии, и поставляет свою продукцию в 230 восточноевропейских магазинов в Лондоне и за его пределами.

Второй бренд компании Karaway (Каравай), который был разработан специально для английского рынка, продолжает успешно развиваться – в 2019 году открылась вторая торговая точка Karaway на Seven Dials Market в Ковент-Гарден.

Также продукцию Karaway можно приобрести на Farmers Markets в Центральном Лондоне, онлайн в Ocado, Amazon Fresh & Prime, а также на сайте Farmdrop.

Продукция компании продолжает завоевывать награды – золотые звезды Great Taste Awards –  и сохраняет семь лет статус самой титулованной британской пекарни с самым большим количеством золотых звезд за хлеб. А в 2019 году самый популярный торт в ассортименте Amber Bakery и Karaway «Медовик с грецкими орешками» (Honey & Walnut Cake) также завоевал  высокую награду – три золотые звезды.

В честь юбилея Amber Bakery предлагает клиентам 10%-ную скидку на изготовление тортов на заказ, которая будет действовать весь март. Заказать торт можно на нашей странице в «Фейсбуке» (facebook.com/AmberBakeryCakes) либо позвонив по телефонам 0208 517 5533 / 0786 0701 991.

Руководство пекарни Amber Bakery поздравляет всех своих сотрудников с праздником и благодарит за их ценный вклад в общее дело и достижения компании, а также хочет пожелать всем и каждому крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех сферах жизни. 

Также Amber Bakery благодарит всех своих клиентов за сотрудничество и доверие на протяжении 15 лет, а  потребителей – за их преданность бренду Amber Bakery. Мы надеемся радовать вас самым вкусным хлебом, булочками, пирогами и тортами еще долгие годы. 

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