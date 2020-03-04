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Полный анализ крови за несколько часов

Полный анализ крови за несколько часов
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Чем раньше диагностируют болезнь, тем больше шансов на успешное и быстрое излечение. Анализы крови – самый точный и безопасный метод превентивной медицины, который поможет выявить и решить проблему со здоровьем. Сегодня анализ крови можно сдать не покидая офис или прямо из дома.

Компания London Medical Line работает в Великобритании больше 10 лет. Сегодня заказать анализ крови благодаря им можно с помощью пары кликов в интернете или телефонного звонка. Забор крови осуществляется в удобном и комфортном для клиента месте профессиональным медицинским сотрудником. Анализ может предоставить большое количество данных, которые помогут определить состояние здоровья пациента. London Medical Line LTD предоставляет широкий выбор лабораторных анализов, начиная с биохимии и заканчивая гормонами, витаминами, минералами, определением аллергенов. На первичной индивидуальной консультации медицинский специалист помогает определить, какие именно тесты необходимы вам, чтобы не только выявить причину, но и устранить последствия плохого самочувствия или предотвратить его.

Самый популярный анализ крови – это мини-скан организма, включающий в себя биохимию, определение уровня сахара, холестерина, печеночный, почечный, костный и сердечный профили. Также по этому анализу определяется наличие вирусов, инфекций или аллергических реакций. Есть тесты на проверку простаты, тестостерона (для мужчин и женщин), функцию щитовидной железы, поджелудочной железы.

Даже если вы чувствуете себя хорошо, важно обследоваться хотя бы один раз в год, ведь многие заболевания могут протекать бессимптомно. Например, повышение уровня сахара в организме, что в свою очередь может привести к сахарному диабету, который гораздо легче предотвратить, чем лечить.

Всем проживающим в Британии также важно проверять уровень железа и витамина D. Пониженный уровень витамина D может вызвать депрессивное состояние, плохое усвоение кальция, как результат – остеопороз. Дефицит железа может привести к выпадению волос, раздражительности, частому ОРВИ, головной боли, быстрой утомляемости, сонливости, тахикардии.

Оперативность не только забора крови, но и получения результатов анализов не может не радовать пациентов – в большинстве случаев все будет готово в течение нескольких часов. London Medical Line сотрудничает с The Doctors Laboratory, признанной одной из лучших лабораторий в Европе. Вы получите результаты анализов в условиях полнейшей конфиденциальности.

Специалисты компании резюмируют результаты анализов и объясняют значения всех показателей, дают рекомендации о последующих шагах. Если есть необходимость проходить дальнейшие обследования, рекомендуют, к какому именно доктору лучше всего обратиться, а при необходимости предоставляют медицинское сопровождение и перевод во время приема врача.

Компания официально зарегистрирована и лицензирована в Великобритании, все сотрудники имеют среднее и высшее медицинское образование и соответствующие страховки.

London Medical Line

Получить бесплатную консультацию можно по тел. 07739094420.

www.londonmedicalline.co.uk

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