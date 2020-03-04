Получение убежища в Великобритании в вопросах и ответах. Часть 2-я.

В прошлом номере мы рассказали о том, как проходят первые этапы получения убежища. Что же ждет заявителей дальше?

По с л е о с нов н о го с об е с е д ован и я

Для заявителей и их законных представителей очень важно просмотреть письменные документы вскоре после собеседования. Обычно у них есть пять рабочих дней для того, чтобы сделать какие-либо комментарии к записям (например, если некоторые ответы были расшифрованы неточно или заявитель допустил ошибку, которую он хочет исправить).

В течение этих пяти рабочих дней заявитель и его законные представители могут также представить любые новые доказательства в обоснование своей претензии.

Это важно, потому что новые вопросы, которые не были важными для заявителя, могли возникнуть уже в ходе собеседования, и их, возможно, необходимо подтвердить, чтобыInsert Store Locator повысить доверие к заявителю.

Если на собеседовании возникли несоответствия и эти несоответствия могут быть «исправлены» путем предоставления дополнительных доказательств, это также следует поощрять.

Согласно руководству Home Office, решение по сути по заявкам о предоставлении убежища должно быть принято в течение шести месяцев с даты, когда заявление впервые подали. Обычно этой датой считается дата собеседования, а не день, когда лицо, ищущее убежища, обращается в Home Office ходатайствовать о предоставлении убежища. На практике шестимесячный срок не всегда соблюдается, и некоторые заявители ждут более года, прежде чем их заявления будут обработаны и по ним будет выдано решение.

Если за я вка на у бе ж и щ е у д о в л е т в ор е на

Если заявление будет удовлетворено, просителю убежища обычно предоставляется пятилетний статус беженца (то есть вид на жительство на пять лет).

Подателям на статус беженца отправят по почте письмо с решением – вместе с оригиналами документов, представленных в обоснование их заявления (хотя сами формы и письма поддержки от друзей и знакомых обычно не возвращаются). Иногда беженцам также отправляют назад их паспорт.

Успешным заявителям, ходатайствующим о предоставлении убежища, разрешается полноценно жить, работать и учиться в Великобритании, а также получать доступ к государственным пособиям на весь период действия их пятилетнего статуса беженца. Детальную информацию о получении пособий можно получить в Департаменте по труду и пенсиям внутри Великобритании.

Беженцы также могут подать заявление на воссоединение семьи для членов семьи, как это предусмотрено в части 11 Иммиграционных правил (в частности это относится к их женам/мужьям и детям до 18 лет).

Успешному заявителю на статус беженца выдадут биометрическое разрешение на проживание, подтверждающее его статус беженца и право на работу в Великобритании. Этого документа обычно достаточно для того, чтобы работодатели, арендодатели, банки и местные органы власти приняли такого беженца в Великобритании и предоставили ему затребованные услуги или работу.

Однако для поездки за пределы Великобритании беженцам необходимо получить специальные проездные документы. Беженец не должен использовать свой национальный паспорт, поскольку Home Office может расценивать это как «возобновление защиты со стороны страны происхождения», что является основанием для отзыва ранее предоставленного статуса беженца.

Для поездки беженцам следует подать заявление на получение проездного документа, используя форму заявки TD112BRP. Такую форму заявитель подает уже внутри Великобритании через паспортный отдел Home Office.

Раз л ичн ы е т и п ы с тату с а

Заявителю убежища может быть предоставлен временный вид на жительство, который не является статусом беженца как таковым.

Также существуют такие статусы, как:

– гуманитарная защита, когда заявитель не имеет права на защиту в соответствии с Конвенцией о беженцах (если он не будет преследоваться по «причине, предусмотренной Конвенцией»), но все еще нуждается в международной защите. Например, существует риск серьезного вреда при возвращении в страну происхождения;

– временный вид на жительство в соответствии с Иммиграционными правилами Великобритании, например, на основании прав человека и на основании того, что у беженца есть партнер в Великобритании, или если возникнут «очень серьезные трудности с его реинтеграцией в стране происхождения»;

– временный вид на жительство, выданный вне правил, пока заявителю не исполнится 17,5 лет. Обычно этот статус предоставляется несовершеннолетним детям, которые приезжают в Великобританию без сопровождения;

– временный вид на жительство, выданный на усмотрение Home Office тем, кого признали жертвой торговли людьми и кто должен остаться в Великобритании, потому что, например, помогает полиции в расследовании или «особенно уязвим»;

– временный вид на жительство для тех беженцев, кто исключен из Конвенции о статусе беженцев, например, потому что они являются военными преступниками, но депортация из Великобритании нарушила бы их права в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о правах человека;

– временный вид на жительство для тех, кто имеет очень серьезное заболевание, которое не может быть вылечено в стране их происхождения.

Если в статусе беженца отказано и никакой другой вид на жительство не предоставлен, заявителю может быть предоставлено право на апелляцию, то есть на обжалование решения Home Office об отказе.

Если за я в л е ния о п р е д ост а в л е н и и уб е ж и ща от к л о н е н о

О б р а щ е н и е в суд пе рв о го у р о в н я

Апелляция может быть продолжена внутри Великобритании.

Существует ли право у вас на обжалование в суде первого уровня, определяет закон. В частности, в разделе 82 Закона о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 года с внесенными в него поправками говорится, что право на апелляцию действует в определенных конкретных обстоятельствах.

В тех случаях, когда Home Office рассмотрел и отклонил ходатайство лица, ищущего убежища, это почти всегда приводит к возникновению права на апелляцию.

Единственными исключениями из этого могут быть случаи, когда лицо, ищущее убежища, ранее подало заявление о предоставлении убежища, которое уже было отклонено, и проходит процедуру «Дублин», а также находится в процессе депортации в другую страну Евросоюза, в которой он или она подали заявление о предоставлении убежища или у него были сняты отпечатки пальцев (сдана биометрия).

Срок подачи апелляции – 14 дней с даты принятия решения об отказе. Чрезвычайно важно подать апелляцию вовремя.

Судебный трибунал может принять поздние (поданные после отведенного на то срока) заявления об апелляции, но это случается редко. Трибунал обычно не принимает объяснения вроде «я не знал о сроке для обжалования» или «я не говорю по-английски».

Если уведомление об апелляции подается с опозданием, к нему должно быть приложено заявление о продлении срока с вескими обоснованиями и доказательствами причин опоздания.

Апелляция подается путем заполнения формы IAFT–5. Форма и сопровождающее руководство по ее заполнению обычно отправляются Министерством внутренних дел Великобритании вместе с самим письмом об отказе в предоставлении убежища.

Кроме того, апелляция может быть подана и оплачена онлайн через официальный веб-портал судебного трибунала.

Апелляция подается только на тех основаниях, которые изложены в разделе 82 Закона о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 года.

Они включают положение о том, что «выдворение заявителя из Великобритании нарушило бы обязательства Великобритании по Конвенции о статусе беженцев». Это, как правило, является главным основанием для подачи апелляции против отказа в предоставлении убежища.

Апелляции после трибунала первого уровня

Если апелляция в трибунал первого уровня отклоняется, может быть подана дополнительная апелляция в Верховный трибунал.

Любая дальнейшая апелляция требует разрешения для продолжения и может основываться только на так называемой «ошибке в законе».

Ошибка в законе – это какая-либо юридическая ошибка или ошибка, допущенная судьей при рассмотрении заявления об убежище по сути.

Ошибкой в законе не может считаться несогласие с результатом апелляции или его неодобрение.

Этапы апелляции проходят в следующих судебных трибуналах или судах:

– Трибунал первого уровня;

– Верхний трибунал;

– Апелляционный суд;

– Верховный суд.

На каждом этапе заявление о разрешении на обжалование решения судьи может быть подано на уровне трибунала или суда, который принял это решение. Если это не удается сделать, можно перейти на следующий уровень.

Подача заявления на основании новых причин

Если ходатайство о предоставлении убежища отклонили и все права на апелляцию были исчерпаны, то заявитель может подать дополнительное заявление.

После того, как будут представлены дополнительные материалы, Home Office должен будет решить, являются ли они «новой причиной». Определение заявления по новой причине содержится в статье 353 Иммиграционных правил Великобритании.

Соответственно, предоставленные материалы будут представлять собой новое заявление, если оно значительно отличается от материалов, которые ранее уже рассматривались.

Представления будут значительно отличаться, только если :

1. содержание заявлений по сути еще не рассматривалось ранее;

и

2. взятые вместе с ранее рассмотренным материалом, они создали реальную перспективу успеха заявления, несмотря на его отклонение. Важно: этот пункт не распространяется на заявления, поданные за рубежом, то есть за пределами Великобритании.

После того, как дополнительные материалы будут представлены, МВД Британии может

– решить, что новое доказательство является новым заявлением, и предоставить статус беженца, гуманитарную защиту или какой-либо другой смежный вид на жительство;

или

– решить, что новое доказательство является новым заявлением, но заявитель не нуждается в защите и убежище. В этом случае заявителю предоставят право на апелляцию;

или

– решить, что новые доказательства не являются новым заявлением, и отклонить заявку без права на апелляцию.

Продолжение читайте в одном из следующих номеров.