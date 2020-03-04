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Садик Хан пообещал остановить рост арендной платы в Лондоне

Садик Хан пообещал остановить рост арендной платы в Лондоне
Фото:instagram.com/mayorofldn

Это главный пункт его предвыборной программы

Садик Хан пообещал разобраться с жилищным кризисом и неконтролируемым ростом арендной платы в случае своего переизбрания на пост мэра Лондона, пишет BBC. Он хочет законодательно ограничить сумму, которую домовладельцы могут брать с арендаторов.

Действующий мэр Лондона подчеркнул, что благодаря его программе Building Council Homes for London количество муниципального жилья в скором времени обгонит рекордные показатели 1984 года. Несмотря на это, сейчас у мэра практически нет влияния на рынок частной аренды, что он и попробует изменить на следующем сроке.

Схожими планами на будущее поделились и соперники Хана. Кандидат от партии «зеленых» Шон Берри пообещал заморозить арендную плату и ввести единый транспортный тариф в Лондоне. Независимый кандидат Рори Стюарт сосредоточится на строительстве нового доступного жилья, а либерал-демократ Шивон Бенита хочет вернуть в эксплуатацию тысячи пустующих домов.

Однако кандидат от Консервативной партии Шон Бейли утверждает, что контроль за арендной платой всегда приводил к ее повышению арендной платы. Он обвинил Хана в «погоне за заголовками», а не в «выполнении своей повседневной работы».

Выборы мэра Лондона пройдут 7 мая.

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