Из-за коронавируса врачи будут консультировать пациентов дистанционно

Уровень угрозы эпидемии коронавируса поднялся до «очень высокого»

Руководство NHS England попросило врачей начать проведение видеоконсультаций для пациентов, пишет BBC. По мнению медицинских экспертов, это позволит избежать больших очередей в больницах, а значит — уменьшить риск передачи коронавируса.

На этой неделе также стартует масштабная информационная кампания для населения, цель которой – объяснить, как можно помешать распространению вируса. Самым действенным способом является частое мытье рук, объяснил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Это нужно делать по прибытию на работу, домой, после чихания или кашля, перед готовкой еды и употреблением ее в пищу. Правительство будет напоминать об этом гражданам с помощью рекламных плакатов, объявлений на радио и в интернете.

Тем временем количество заболевших вирусом Covid-19 составляет уже 85 человек. Главный врач Англии профессор Крис Уитти рассказал BBC Breakfast, что «по наиболее негативному сценарию» может быть заражено 80% населения страны. ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до «очень высокого», однако представители организации отметили, что эпидемию можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.