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Пострашнее финансового кризиса: что мы знаем о коронавирусе

Пострашнее финансового кризиса: что мы знаем о коронавирусе
Фото:123rf.com

Новый вид пневмонии серьезно повлиял на мировую экономику и заставил государства закрывать границы

Количество заражений коронавирусом в мире превысило 90 тыс., 3 тыс. человек уже умерли. Десятки ученых в разных странах мира одновременно работают над вакциной, которая смогла бы приостановить распространение болезни, но пока вирус продолжает шествовать по планете, рушить акции и валюты и приостанавливать производство. Что же известно о новом штамме?

Что такое коронавирус?

Коронавирусы — это семейство вирусов, встречающихся у животных и человека. Преобладающей формой инфекции, которую вызывает коронавирус, является респираторная, а кишечная встречается гораздо реже. Попав в организм человека, вирусы способны вызывать целый ряд заболеваний — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). И если первая проходит самостоятельно через несколько дней, то ТОРС может привести к летальному исходу, поскольку он сопровождается острой дыхательной недостаточностью.

Первый коронавирус у человека обнаружили еще в 1965 году, однако ученые заговорили об опасности только в 2002-м, когда новый вирус SARS-CoV, обнаруженный в Китае, привел к эпидемии атипичной пневмонии. Тогда заразились более 8 тыс. человек, 775 умерли. Вторую вспышку в 2012 году в Саудовской Аравии вызвал вирус MERS-CoV. Количество зараженных превысило тысячу человек, более 400 скончались.

Откуда он взялся?

Нынешний вид коронавируса был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. Болезнь, которую он вызывает, ученые назвали Covid-19, а сам вирус – SARS-CoV-2, потому что его структура схожа с вирусом атипичной пневмонии. По неподтвержденной информации, к первым случаям заражения привел контакт с животными, возможно, летучими мышами, на продуктовом рынке Хуанань в Ухане — административным центром провинции Хубэй. Однако реальный источник инфицирования пока не подтвержден. С 22 января Ухань закрыли на карантин, но многие уже успели заразиться вирусом и привезли его из Китая в другие страны.

Как распознать?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инкубационный период пневмонии нового типа длится от одного до пятнадцати дней, и заболевание становится заразным еще до появления симптомов, что и способствует его быстрому распространению по миру. К наиболее распространенным симптомам Covid-19 относятся:

– повышение температуры тела;

– утомляемость;

– сухой кашель;

– боли в конечностях;

– заложенность носа;

– диарея (в редких случаях).

Есть два способа заражения – воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Заразиться возможно через еду, воздух и даже предметы обихода — если их потрогал заболевший коронавирусом человек. И, разумеется, вирус передается непосредственно при кашле, чихании и близком общении.

Большинство людей (порядка 80%) выздоравливают самостоятельно без особых лечебных процедур, а у некоторых и вовсе не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. Тем не менее примерно в одном из шести случаев Covid-19 может вызвать дыхательную недостаточность. Смертельный исход заболевания отмечен в 2% случаев. Этот показатель ниже, чем при атипичной пневмонии, однако распространение вируса SARS-CoV-2 происходит гораздо быстрее.

Как защититься?

Специалисты ВОЗ считают, что профилактике заражения способствуют:

– регулярное мытье рук мылом или спиртосодержащим средством;

– соблюдение респираторной гигиены (при кашле и чихании прикрывать рот и нос, сразу выкидывать салфетку в контейнер для мусора);

– соблюдение дистанции в общественных местах (держаться на расстоянии как минимум метра от людей, особенно если они кашляют и чихают);

– соблюдение правил гигиены при посещении продуктовых рынков (после прикосновения к животным или продуктам животного происхождения регулярно мыть руки, избегать контактов с потенциально зараженными отходами или жидкостями животного происхождения в магазинах или на рынках);

– воздержание от употребления в пищу сырых или не прошедших термическую обработку продуктов животного происхождения.

 Covid-19 в мире

На 2 марта подавляющее большинство – около 3 тыс. смертельных исходов коронавируса –зафиксировано в Китае. В конце февраля вспышка эпидемии началась еще в нескольких странах: регионами повышенного риска стали Италия, Иран и Япония. Другие страны идут с большим отрывом.

Страна Количество зараженных Количество смертей
Китай 80174 2915
Корея 4212 22
Италия 1689 35
Иран 978 54
Япония 239 6
Германия 150 0
Сингапур 106 0
Франция 100 2
США 62 2
Кувейт 56 0

11 февраля китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) опубликовал первое масштабное исследование по вирусу. Согласно этим данным, в 80% случаев болезнь протекает легко, однако риск смертельного исхода резко повышается среди пожилых людей, больных с уже ослабленным иммунитетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями и гипертонией.

Коронавирус в Великобритании

Первые случаи заболевания на территории Соединенного Королевства были выявлены 31 января. Двое граждан Китая, один из них – студент Йоркского университета, почувствовали недомогание и вызвали «скорую». Анализы обнаружили вирус в организме обоих пациентов, и их направили в одну из больниц Ньюкасла. В этот же день из китайского Уханя прилетел первый эвакуационный рейс с британскими гражданами, которые были отправлены на карантин в больницу Arrowe Park Hospital. Ни один из них впоследствии не заболел; пациентов выписали из больницы через две недели.

6 февраля стало известно о третьем заболевшем. Британский бизнесмен Стив Уолш подхватил вирус во время командировки в Сингапур, затем прилетел во Францию и успел заразить еще пятерых человек, однако симптомы болезни возникли у Уолша только по возвращении в Великобританию. 12 февраля стало известно, что он полностью выздоровел.

С 10 по 23 февраля количество заболевших увеличилось до тринадцати — четверо из них были пассажирами японского лайнера Diamond Princess. Судно, на борту которого находились 3,7 тыс. человек (78 граждан Великобритании), отправилось в круиз из Йокогамы в конце января. Во время поездки у одного из пассажиров выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Лайнер не пустили обратно в порт и закрыли на карантин – с тех пор число случаев заражения на борту превысило 700.

С 27 по 29 февраля число заразившихся вирусом достигло двадцати трех человек, включая один случай в Северной Ирландии и один – в Уэльсе.

1 марта в Public Health England подтвердили еще тринадцать случаев заболевания — к ареалу распространения болезни добавилась Шотландия. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок рассказал BBC, что медицинские специалисты проверяют, с кем контактировали больные, и стараются оперативно проверять тех, с кем пациенты недавно контактировали, на коронавирус. Министерство готово и к крайним мерам, вплоть до закрытия школ, приостановки движения общественного транспорта и отмены крупных мероприятий.

Как коронавирус влияет на экономику?

Больше всего от эпидемии пострадала экономика Китая. Вспышка коронавируса пришлась на самый «горячий» сезон — китайский Новый год. В итоге пострадали туризм, торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, а также транспорт. По мнению аналитиков The Wall Street Journal, из-за вируса розничные продажи Китая в первом квартале 2020 года вырастут только на 3%, что в два раза ниже показателя 2019 года.

Многие производства были закрыты, поскольку власти отправили работников на бессрочный карантин. Отправная точка распространения коронавируса город Ухань считается важным центром автомобилестроения — там расположены заводы концернов General Motors. Если карантин продлится до середины марта 2020 года, то их производительность упадет на треть, сообщает CNBC.

Китай — это еще и ключевой поставщик комплектующих для производства промышленных товаров, в особенности электроники. На него приходится пятая часть всех поставок в мире. Таким образом, остановка производства нанесла удар по промышленности и других стран. Американская компания Apple закрыла офисы и магазины в Китае и объявила о временных ограничениях мировых поставок iPhone. Китайские комплектующие закупает и российская автомобильная корпорация «КамАЗ», которая уже заявила о корректировке производственных планов.

Главные биржевые индексы мира пошли на спад: от американских Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 до европейского индекса Euro Stoxx. По подсчетам финансового агентства Bloomberg, нефть упала до годового минимума, поскольку Китай — крупнейший в мире импортер — сократил ее потребление на 20%.

Однако есть и положительные моменты. На фоне нестабильной экономической ситуации компании начали вкладываться в золото, которое переживает небывалый подъем. Котировки превысили максимум 2013 года и составляют порядка $1,7 тыс. за тройскую унцию. Эксперты рейтингового агентства Moody’s предупреждают: коронавирус может оказаться «страшнее» мирового финансового кризиса 2008-2010 гг.

Распространение коронавируса дало и еще один положительный эффект, сообщает NASA. В Китае из-за него значительно улучшилось состояние воздуха. В феврале спутники NASA зафиксировали заметное снижение уровня диоксида азота (NO2) — ядовитого газа, выделяемого автотранспортными средствами, электростанциями и другими объектами тяжелой промышленности. Снижению уровня загрязнения поспособствовала остановка производства на многих заводах.

Подготовила Регина Кашапова

 

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