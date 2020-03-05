Концерт Никитиных «Времена не выбирают»

«Мы собрали в этом концерте самые любимые песни, стихи и истории из нашей жизни и приглашаем вас вспомнить лучшее и спеть вместе. Спецэффекты не обещаем, но живое исполнение и разговоры по душам обязательно будут», – говорят Татьяна и Сергей.
Татьяна и Сергей Никитины – авторы и исполнители таких песен-шедевров, как «Александра», «Я спросил у ясеня», «Под музыку Вивальди», «Бричмулла», «Если у вас нету тети», «Диалог у новогодней елки», «Сон об уходящем поезде» и многих других горячо любимых и поистине народных песен.
Песни Татьяны и Сергея Никитиных звучат в легендарных фильмах «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Их музыка играет на радио, ТВ и собирает миллионные просмотры на YouTube, а на концертах всегда аншлаги.
Концерт «Времена не выбирают» объединит самые любимые публикой песни.
Участвуют:
Сергей Никитин, композитор, заслуженный деятель искусств РФ
Татьяна Никитина, заслуженная артистка РФ
Александр Никитин, гитара, вокал
КОГДА: 20 марта в 19:00
ГДЕ: Tabernacle, Notting Hill, 35 Powis Square, off Portobello Road, London W11 2AY
БИЛЕТЫ: £27,54 – £49,10 (angliya.com/tickets)
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