Лекция Ильи Колмановского «Главные научные открытия 2019 года»

Интерактивная лекция для детей (7+) и их родителей «Главные научные открытия 2019 года» биолога и популяризатора науки Ильи Колмановского.

За год, пока дети ходили в школу, ученые опубликовали миллионы научных статей.

Приходите – и вы узнаете: как собаки приручили людей, как мы нечаянно занесли на Луну животных с Земли (и, вероятно, они еще живы), как искусственный интеллект создал картину, а потом продал ее на аукционе (очень дорого), что расскажут гигантские рога оленей о том, как победить рак, а три ископаемые птицы – о том, как они поставили рекорды: пингвин ростом с вас, попугай по пояс и страус весом в 20 детей.

– Продолжительность – 60 минут

– Возрастное ограничение – 7+

– Дети приглашаются в сопровождении взрослого

– Лекция на русском языке

– Для ребенка и для взрослого нужны отдельные билеты

КОГДА: 22 марта в 11:00

ГДЕ: Tabernacle, Notting Hill, 35 Powis Square, off Portobello Road W11 2AY, London

БИЛЕТЫ: £27,54 – £49,10 (angliya.com/tickets)