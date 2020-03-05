Количество работников по контрактам zero hour скоро превысит 1 млн человек

Экономическая незащищенность сотрудников растет

По данным Управления национальной статистики (ONS), в последнем квартале 2019 года занятость в Великобритании выросла на 1%, безработица снизилась на 5,4% по сравнению с 2018 годом, а средний недельный заработок превысил показатели докризисного периода. Но так ли все хорошо, как кажется?

Конгресс профсоюзов Британии (TUC) утверждает, что экономическая незащищенность работников достигла пика из-за увеличения трудовых контрактов zero hour. Если тенденция сохранится, то к концу 2020 года по ним будут работать свыше 1 млн человек, что составит 3% от общей численности трудоустроенных в стране, пишет The Conversation.

По условиям контракта работодатель не гарантирует сотруднику ежедневную занятость и оплачивает только фактически отработанные часы. Сотрудник по-прежнему имеет право на оплачиваемые отпускные, однако график находится полностью в руках работодателя. Положительным аспектом таких контрактов является гибкость рабочего дня, однако по данным Института развития персонала (CIPD), фиксированный график повышает производительность труда и способствует большей вовлеченности сотрудников.

Сейчас по таким контрактам работает треть молодежи в возрасте 16-24 лет. Кроме того, их часто предлагают женщинам. По мнению TUC, это увеличивает финансовую нестабильность в семьях и мешает карьерному росту молодых специалистов.