Сессия вопросов и ответов «Что делать, если…» с Людмилой Петрановской

Самый известный в России детский психолог Людмила Петрановская ответит на вопросы о детях и воспитании, волнующие каждого родителя. Эти вопросы Людмиле Петрановской задавали на встречах, личных консультациях, семинарах и лекциях.
Отобрав самые частые из них, Людмила Владимировна подготовила дайджест и готова им поделиться. Гости мероприятия узнают, как поступать в сложных ситуациях, с которыми родители сталкиваются
ежедневно.
Не упустите возможность узнать:
– Как воспитывать современных детей?
– Можно ли изменить трудное поведение ребенка?
– Как найти баланс между школой и остальной жизнью?
– Как подружить братьев и сестер и надо ли?
– Как установить границы для подростков?
Петрановская расскажет и о родителях:
– Как им преодолеть синдром усталости?
– Как изменить установки, которые мешают радоваться родительству?
– Как уйти от конфликтов и научиться принятию?
– И как, наконец, избавиться от родительского невроза?
БИЛЕТЫ: £22,15 – £49,10 (angliya.com/tickets)
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