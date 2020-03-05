Сессия вопросов и ответов «Что делать, если…» с Людмилой Петрановской

Самый известный в России детский психолог Людмила Петрановская ответит на вопросы о детях и воспитании, волнующие каждого родителя. Эти вопросы Людмиле Петрановской задавали на встречах, личных консультациях, семинарах и лекциях.

Отобрав самые частые из них, Людмила Владимировна подготовила дайджест и готова им поделиться. Гости мероприятия узнают, как поступать в сложных ситуациях, с которыми родители сталкиваются

ежедневно.

Не упустите возможность узнать:

– Как воспитывать современных детей?

– Можно ли изменить трудное поведение ребенка?

– Как найти баланс между школой и остальной жизнью?

– Как подружить братьев и сестер и надо ли?

– Как установить границы для подростков?

Петрановская расскажет и о родителях:

– Как им преодолеть синдром усталости?

– Как изменить установки, которые мешают радоваться родительству?

– Как уйти от конфликтов и научиться принятию?

– И как, наконец, избавиться от родительского невроза?

Продолжительность лекции – два часа.

КОГДА: 21 марта в 11:00