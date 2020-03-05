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Сессия вопросов и ответов «Что делать, если…» с Людмилой Петрановской

Сессия вопросов и ответов «Что делать, если…» с Людмилой Петрановской

Самый известный в России детский психолог Людмила Петрановская ответит на вопросы о детях и воспитании, волнующие каждого родителя. Эти вопросы Людмиле Петрановской задавали на встречах, личных консультациях, семинарах и лекциях.

Отобрав самые частые из них, Людмила Владимировна подготовила дайджест и готова им поделиться. Гости мероприятия узнают, как поступать в сложных ситуациях, с которыми родители сталкиваются
ежедневно.

Не упустите возможность узнать:
– Как воспитывать современных детей?
– Можно ли изменить трудное поведение ребенка?
– Как найти баланс между школой и остальной жизнью?
– Как подружить братьев и сестер и надо ли?
– Как установить границы для подростков?

Петрановская расскажет и о родителях:
– Как им преодолеть синдром усталости?
– Как изменить установки, которые мешают радоваться родительству?
– Как уйти от конфликтов и научиться принятию?
– И как, наконец, избавиться от родительского невроза?

Продолжительность лекции – два часа.
КОГДА: 21 марта в 11:00
ГДЕ: Tabernacle, Notting Hill, 35 Powis Square, off Portobello Road, London W11 2AY
БИЛЕТЫ: £22,15 – £49,10 (angliya.com/tickets)

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