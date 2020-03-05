Концерт Никитиных «Большой секрет для маленькой компании»

Легендарный дуэт с веселым концертом детских песен в Лондоне! Детские концерты отличаются от взрослых концертов Никитиных не только репертуаром, но загадками, шутками, непременным участием всех: и детей, и мам, и пап, и бабушек. Петь, соображать на ходу рифмы, угадывать ритм, смеяться и даже танцевать – вот такие правила на детских концертах Татьяны и Сергея Никитиных.

Они выбирают для своих песен стихи из золотого фонда российской поэзии: Даниил Хармс, Борис Заходер, Новелла Матвеева, Юнна Мориц, Рената Муха. Песни множатся потому, что и сегодня пишется много новых талантливых стихотворений для детей: Тим Собакин, Вадим Левин и снова Юнна Мориц. Но новые поколения неизменно требуют «Ежика» и «Собаку», которая бывает кусачей.

Татьяна и Сергей Никитины – авторы и исполнители таких песен-шедевров, как «Александра», «Я спросил у ясеня», «Под музыку Вивальди», «Бричмулла», «Если у вас нету тети», «Диалог у новогодней елки», «Сон об уходящем поезде», «Ежик резиновый», «Собака бывает кусачей» и многих других горячо любимых и поистине народных песен.

Песни Татьяны и Сергея Никитиных звучат в легендарных фильмах «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Их музыка играет на радио, ТВ и собирает миллионные просмотры на YouTube, а на концертах всегда аншлаги.

Участвуют:

Сергей Никитин, композитор, заслуженный деятель искусств РФ

Татьяна Никитина, заслуженная артистка РФ

Александр Никитин, гитара, вокал

КОГДА: 21 марта в 14:00

ГДЕ: Tabernacle, Notting Hill, 35 Powis Square, off Portobello Road, London W11 2AY

БИЛЕТЫ: £27,54 – £49,10 (angliya.com/tickets)

