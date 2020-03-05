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Парламент может приостановить работу из-за угрозы коронавируса

Парламент может приостановить работу из-за угрозы коронавируса
Фото:©UK Parliament/Jessica Taylor

Правительство обсуждает сроки роспуска обеих палат

Число заболевших коронавирусом в Великобритании увеличилось с 53 до 90 человек за сутки. Правительство раздумывает о том, чтобы временно распустить парламент, чтобы не допустить распространения вируса среди его членов, сообщает Sky News. Наибольшее опасение вызывает здоровье членов Палаты лордов, где средний возраст парламентария — 70 лет. По данным ВОЗ, эта возрастная группа находится в зоне наибольшего риска.

Борис Джонсон обсуждает сроки роспуска с министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком, сообщают представители Даунинг-стрит. В качестве одного из вариантов предлагается сдвинуть пасхальные каникулы на более ранний срок (по расписанию они должны начаться 31 марта). Второй вариант — распустить обе палаты до сентября.

2 марта главный врач Англии профессор Крис Уитти проинформировал спикера Палаты общин Линдси Хойла о рисках заражения вирусом. По словам спикера, он обеспокоен быстрым распространением болезни, поскольку Вестминстерский дворец является еще и главной туристической достопримечательностью.

Специальная комиссия, состоящая из высокопоставленных членов парламента, соберется 9 марта, чтобы принять окончательное решение. В случае положительного исхода это будет первый экстренный роспуск парламента со времен Второй мировой войны.

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