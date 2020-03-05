Две новинки, которые стоит прочитать в марте

«Уран» Ольги Погодиной-Кузминой

Год смерти Сталина, 1953-й. Скоро по амнистии на свободу выйдут тысячи зэков. А пока в недавно ставшей советской Эстонии, в городе Силламяэ, идет строительство комбината по переработке урана. Строят его, естественно, заключенные из близлежащего лагеря и добровольцы – те, кто свято верит в светлое будущее. Не верить, впрочем, вариантов нет, да и деваться некуда в разоренной войной стране ни сиротам репрессий, ни блокадного Ленинграда. Директор Гаков, коммунист, крепкий хозяйственник, имеющий проблемы с моральным обликом строителя коммунизма, вместе с комбинатом поднимает город-сад для будущих передовых работников. Клуб с бархатными креслами и хрустальной люстрой, дома с квартирами-коммуналками, с горячей водой на кухне и в ванной, о чем даже мечтать не смеют жители отсыревших бараков. Но одновременно на стройку приходит ужас. Убийство шофера, молодой женщины, семьи коммуниста. Они напоминают ритуальные жертвоприношения, а милиция никак не может напасть на след преступника или преступников. Рассказы о том, что «кругом шпионы» и «лесные братья», долгие годы после ухода немцев скрывающиеся в землянках в дремучих эстонских лесах, заброшенные с Запада диверсанты и реально происходящие диверсии автор «Урана» не считает пропагандистскими байками. В романе приводятся документы из рассекреченных архивов ЦРУ. При участии спецслужб захваченная чужаками земля, вынужденное бегство, разлученные семьи стали хорошо удобренной почвой для ненависти и возмездия.

«Закон о детях» Иэна Макьюэна

Эту книгу популярного британского писателя, обладателя Букеровской премии, Иэна Макьюэна, не назовешь полноценным романом, скорее – «небольшая вещица». Но звучит довольно пошло, если иметь в виду не количество страниц, их действительно немного, а суть истории.

Судья Фиона Мэй ведет дела, связанные с семейными спорами. Надо ли давать образование девочкам из семейства ортодоксальных евреев? Как разделить сиамских близнецов, если один из них неизбежно погибнет? Что делать, если свидетели Иеговы отказываются от переливания крови умирающему сыну? Каждое дело взвешивается на весах судьбы, но принять решение должен судья. И судья абсолютно беспристрастный, его единственная цель – интересы ребенка. Личное счастье самой 59-летней судьи Мэй составляет муж, объявивший жене, что решил уйти в загул, напоследок испытать, так сказать, «остроту чувств», и племянники. Собственных детей у Фионы нет, потому что, если хочешь построить лучшую карьеру и стать безусловным профессионалом, без жертвы не обойтись.

В 1986 году в Англии принят закон о детях, по которому государство может принимать решения о будущем детей, вне зависимости от желания родителей. Макьюэн – очевидный сторонник этого закона, как пишут биографы, он сам пережил ужас, когда его ребенка похитила бывшая жена. Но не бывает все так, как решено, даже если решено правильно – дети вырастают и принимают собственные решения.