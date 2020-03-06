Гарри и Меган впервые вышли в свет после отказа от королевских обязанностей

Пара посетила мероприятие The Endeavour Fund Awards в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись к выполнению своих обязанностей в качестве членов королевской семьи, пишет BBC. 5 марта герцог и герцогиня Сассекские посетили церемонию награждения The Endeavour Fund Awards в Лондоне, призванную поддержать военных ветеранов, получивших травмы и ранения на службе.

Мероприятие стало одним из последних, на котором Гарри и Меган выступают от имени Ее Величества Елизаветы II — с апреля 2020 года пара сложит свои полномочия. Для Меган это первое официальное появление на публике после ее возвращения из Канады.

Выступая на церемонии, Гарри заявил, что «был горд служить королеве и стране», а также выразил благодарность своим сослуживцам за поддержку. Герцог Сассекский сохранит звания майора, лейтенант-коммандера и командира эскадрильи, однако в дальнейшем не будет выполнять никаких обязанностей, связанных с этими регалиями.

7 марта пара посетит фестиваль Mountbatten Festival of Music в Royal Albert Hall. Меган примет участие в праздновании Международного женского дня, а 9 марта они с Гарри присоединятся к Елизавете II и другим членам королевской семьи для празднования Дня Содружества. После чего пара вернется в Канаду к своему сыну Арчи.