Встречаем весну с лекторием «Прямая речь»

Сразу шесть событий 20-22 марта!

Лекции, концерты и специальная детская программа – вот что приготовили для вас и ваших детей лучшие лекторы. Выбирайте свое (хотя выбрать что-то одно очень трудно), и приходите послушать русскоговорящих экспертов и насладиться любимой музыкой с 20 по 22 марта.

Самый популярный детский психолог России Людмила Петрановская ответит на вопросы родителей о детях и воспитании. Эти вопросы ей задавали на встречах, личных консультациях, семинарах и лекциях. Отобрав самые частые из них, Людмила Владимировна подготовила дайджест и готова им поделиться.

Кроме того, она расскажет, как воспитывать современных детей, когда мир непредсказуем и так быстро меняется. На какие знания можно опираться, если мы не знаем, к чему готовить будущее поколение? Сегодня дети уже во многом разбираются лучше взрослых. Так можем ли мы растить их так, как растили нас? Готовьте вопросы к лекции-семинару Людмилы Петрановской!

Ученый, психолингвист Татьяна Черниговская расскажет о зеркальных системах работы мозга. Что это такое и для чего нужно, спросите вы. А между тем без этих систем невозможен процесс обучения. Нам предстоит разобраться, видим ли мы мир одинаково и существует ли объективная реальность? Ведь мир — в глазах смотрящего… Точнее — в его мозгу.

Легендарные Татьяна и Сергей Никитины дадут целых два концерта: для взрослых и детей. Зрители споют любимые «Я спросил у ясеня», «Бричмулла», «Если у вас нету тети». А дети услышат «Большой секрет для маленькой компании», узнают, что «Собака бывает кусачей» и куда шел «Ежик резиновый».

Лучший переводчик с научного языка на детский, биолог Илья Колмановский обсудит с любознательными детьми и их родителями самые удивительные научные открытия года. Как собаки нас приручили, как люди нечаянно занесли на Луну животных с Земли и как искусственный интеллект случайно создал абстрактное искусство?

Билеты можно купить здесь.