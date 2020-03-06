Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Великобритании

Скончалась 75-летняя жительница Ридинга

Число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 116 человек. Прошлой ночью в Ридинге скончалась 75-летняя женщина, сообщает Metro News. Ранее она посещала больницу по причинам, не связанным с коронавирусом, однако после вчерашней госпитализации анализы показали положительный результат. Женщина умерла через несколько часов после постановки диагноза. Семью пациентки уже проинформировали о причине смерти. Представители больницы Royal Berkshire NHS Trust принесли соболезнования близким.

Количество заболевших по стране удвоилось всего за два дня. Главный врач Англии профессор Крис Уитти объявил, что «фаза сдерживания» коронавируса более неэффективна, поскольку болезнь распространяется в стране и без помощи прилетевших из-за границы. Правительство переходит к плану «замедления инфекции». Есть и положительные новости: 18 из 116 человек полностью выздоровели, еще 45 переживают болезнь с легкими симптомами и не нуждаются в госпитализации.

По мнению Уитти, маловероятно, что в ближайший год появится вакцина против коронавируса. Однако, по его прогнозам, смертность в Великобритании вряд ли превысит 1% от числа инфицированных.