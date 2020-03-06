﻿﻿﻿﻿﻿

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Великобритании

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Великобритании
Фото:123rf.com

Скончалась 75-летняя жительница Ридинга

Число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 116 человек. Прошлой ночью в Ридинге скончалась 75-летняя женщина, сообщает Metro News. Ранее она посещала больницу по причинам, не связанным с коронавирусом, однако после вчерашней госпитализации анализы показали положительный результат. Женщина умерла через несколько часов после постановки диагноза. Семью пациентки уже проинформировали о причине смерти. Представители больницы Royal Berkshire NHS Trust принесли соболезнования близким.

Количество заболевших по стране удвоилось всего за два дня. Главный врач Англии профессор Крис Уитти объявил, что «фаза сдерживания» коронавируса более неэффективна, поскольку болезнь распространяется в стране и без помощи прилетевших из-за границы. Правительство переходит к плану «замедления инфекции». Есть и положительные новости: 18 из 116 человек полностью выздоровели, еще 45 переживают болезнь с легкими симптомами и не нуждаются в госпитализации.

По мнению Уитти, маловероятно, что в ближайший год появится вакцина против коронавируса. Однако, по его прогнозам, смертность в Великобритании вряд ли превысит 1% от числа инфицированных.

profile-sample2
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Великобритании
06-03-2020
profile-sample2
Концерт Никитиных «Большой секрет для маленькой компании»
05-03-2020
profile-sample2
Концерт Никитиных «Времена не выбирают»
05-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.