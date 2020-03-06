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Премьеру юбилейного фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Премьеру юбилейного фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Картина под названием «No Time To Die» выйдет в ноябре

Премьеру 25-го фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде отложили с апреля на ноябрь 2020 года из-за коронавируса, пишет CNBC. Это первый голливудский фильм, на рекламную кампанию и прокат которого повлиял новый опасный вирус.

Киностудии MGM, Universal и продюсеры франшизы Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили о своем решении в «Твиттере». Картина под названием «No Time To Die» должна была выйти в апреле, но из-за вспышки болезни промо-тур фильма в Китае, Южной Корее и Японии пришлось отменить.

Есть опасения, что вирус повлияет на кассовые сборы: во многих странах запретили или ограничили проведение публичных мероприятий. Более 78% от валовой выручки предыдущего фильма о Бонде — «Spectre» — пришлись не на США. По данным Comscore, доля Соединенного Королевства составила 15,5%, Германии — 8,3%, Китая — 9,7%.

От вируса пострадал не только Бонд: Paramount Pictures остановила съемки «Mission: Impossible VII» в Италии, а Sony Pictures временно закрыла офисы в Лондоне, Париже и польском городе Гдыня. Под угрозой срыва находится премьера «Mulan»: фильм должен был хорошо стартовать в Китае, но из-за вспышки болезни кинотеатры сейчас не работают.

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