Расходы правительства на подготовку к «Брекзиту» превысили £4 млрд

Большую часть денег израсходовали на персонал и новую инфраструктуру

Британское правительство потратило £4,4 млрд на подготовку к выходу из Европейского союза, пишет Reuters со ссылкой на официальный отчет National Audit Office (NAO).

Из них £1,5 млрд пошли на строительство новой инфраструктуры, £288 млн — на получение консультаций от независимых экспертов и £1,9 млрд — на заработную плату госслужащих. По подсчетам NAO, в октябре 2019 года, когда Великобритания чуть было не покинула ЕС без сделки, над урегулированием ситуации работали 22 тыс. государственных служащих.

Больше половины денежных средств поделили между собой министерство окружающей среды и сельского хозяйства, министерство внутренних дел и управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам.

«Мы впервые составили полную картину того, сколько правительство потратило и на что были выделены эти деньги», — рассказывает глава NAO Гарет Дэвис. Цифры кажутся большими, однако на самом деле правительство израсходовало лишь 70% от £6,3 млрд, которые были выделены изначально. В ведомстве также подчеркнули, что в отчет не вошли £39 млрд, которые придется выплатить Великобритании в качестве отступных.