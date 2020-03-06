Большой розыгрыш призов

Дорогие читатели, в честь 700-го выпуска газеты «Англия», мы устроили большой розыгрыш подарков

Отпраздновать этот юбилей мы решили подарками, которые любезно предоставили наши партнеры и рекламодатели. Участвовать в розыгрыше вы сможете через наши социальные сети facebook.com/angliya и @angliya_newspaper – розыгрыш открыт с 5 по 11 марта. Не упустите шанс!

Призы:

Участие в групповой экскурсии проекта Арт-прогулки по Лондону с Татьяной Власюк, на две персоны // artwalk .london

Комплексная процедура чистки лица HydraFacial (стоимостью £95-115) в салоне Lenoks Center (Chiswick) // lenoks.co.uk

Поход в баню на компанию до 6 человек, сеанс на 3 часа, эксклюзивное пользование комнатой (стоимостью £200), для заказа с пн. по чт. // londonbanya .co .uk

Угощение в ресторане Chelsea Crêperie на две персоны (по одному блюду с блинами и напитку на человека, для бронирования до конца марта 2020 года) // chelseacreperie .co .uk

Ваучер номиналом £50 на заказ торта в пекарне Amber Bakery // amberbakery .co .uk

Фотосессия в Лондоне с Антоном Фатьяновым: 1 час съемки, до 2 смен наряда, 60 фотографий (10 из них – в профессиональной обработке), для бронирования до конца апреля 2020 года // onanton.co.uk

Осетинский пирог с начинкой на ваш выбор, с доставкой в Лондоне (1-2 зона) // ossetianpies.co.uk

Призы предоставлены нашими партнерами, участвуя в розыгрыше, вы соглашаетесь с условиями, что ваши контактные данные будут переданы им для доставки или организации подарка. Дополнительные условия могут применяться (например, доставка, время заказа) и будут обсуждаться с вами непосредственно. Этот розыгрыш не предусматривает денежной компенсации за неиспользованный выигрыш.