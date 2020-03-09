Британские водители проводят в пробках пять дней в году

Экономика Великобритании теряет £6,9 млрд в год из-за дорожных заторов

За прошлый год британские водители провели в пробках 115 часов, или пять дней, пишет газета Metro. По данным компании Inrix, занимающейся вопросами организации дорожного движения, экономика Великобритании ежегодно теряет £6,9 млрд из-за дорожных заторов.

Городом с самым большим количеством пробок признали Лондон: в 2019 году водители простояли в них 149 часов. Британская столица также занимает восьмое место по загруженности дорог в общемировом рейтинге.

На втором месте среди британских городов находится Белфаст — водители потеряли 112 часов за прошлый год, на третьем — Бристоль (103 часа), на четвертом — Эдинбург (98 часов), замыкает пятерку Манчестер (92 часа).

Аналитик компании Inrix Тревор Рид объясняет это тем, что старые улицы британских городов не приспособлены под большое количество автомобилей. «Лондону более двух тысяч лет, он строился для пешеходов и лошадей. Сейчас здесь очень большая плотность населения и высокие зарплаты, позволяющие приобретать автомобили», — добавил Рид.

Министерство транспорта выделило £29 млрд на оптимизацию инфраструктуры и сокращение пробок до минимума к 2025 году.