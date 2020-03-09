Музей миграции открылся в Луишеме

Экспозиции расскажут истории реальных людей, решившихся переехать в другую страну

Музей миграции существует в Лондоне несколько лет, однако не имеет собственного помещения. Два с половиной года его отдельные экспозиции открывались в Ламбете, а с февраля музей переехал снова — в Lewisham Shopping Centre, на место магазина H&M.

По мнению организаторов, постоянные переезды характеризуют саму суть музея, а его нынешняя локация позволит привлечь больше посетителей и снять коммуникативные барьеры. «В каждой стране, от Австралии до США, от Бразилии и до Германии есть свои музеи, посвященные теме миграции. Они дают возможность обсудить острые темы без политики и противоречивых сообщений СМИ», — рассказывает руководитель отдела партнерских программ музея Эмили Миллер.

Сейчас в музее открыты две экспозиции: иммерсивная выставка Room to Breathe, посвященная иммигрантскому быту, и Humanae — проект художницы Анжелики Дасс, показывающий разнообразие оттенков человеческой кожи. Скоро появится и третья экспозиция — Departures — приуроченная к годовщине отплытия корабля Mayflower в Северную Америку.

Музей работает со среды по воскресенье с 11:00 до 17:00. Информацию о выставках можно найти на официальном сайте https://www.migrationmuseum.org/