Супермаркеты ограничили продажу товаров из-за коронавируса

Люди в панике опустошают полки магазинов

Британские супермаркеты ограничили продажи некоторых видов товаров, сообщает Sky News. Вынужденные меры приняли после того, как из-за паники перед коронавирусом покупатели начали опустошать полки магазинов.

Сеть супермаркетов Tesco объявила, что антибактериальные средства для рук, макароны, ультрапастеризованное молоко, бутилированная вода и овощные консервы будут отпускаться в количестве не более пяти штук в одни руки. Asda ограничила продажи дезинфицирующих средств до двух штук на человека.

На сайте Morrisons действуют ограничения на покупку антибактериальных средств и детских лекарств, однако компания утверждает, что причина кроется не в коронавирусе. В онлайн-супермаркете Ocado нельзя заказать больше двух упаковок туалетной бумаги и двух бутылочек антибактериального геля.

В Sainsbury’s пока нет никаких лимитов на покупку.

На прошлой неделе правительство попыталось заверить население, что для паники нет повода, однако люди предпочли запастись продуктами и другими товарами первой необходимости. Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис сообщил, что руководство торговых сетей «делает все возможное», чтобы сохранить ассортимент.