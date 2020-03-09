﻿﻿﻿﻿﻿

Супермаркеты ограничили продажу товаров из-за коронавируса

Супермаркеты ограничили продажу товаров из-за коронавируса
Фото:123rf.com

Люди в панике опустошают полки магазинов

Британские супермаркеты ограничили продажи некоторых видов товаров, сообщает Sky News. Вынужденные меры приняли после того, как из-за паники перед коронавирусом покупатели начали опустошать полки магазинов.

Сеть супермаркетов Tesco объявила, что антибактериальные средства для рук, макароны, ультрапастеризованное молоко, бутилированная вода и овощные консервы будут отпускаться в количестве не более пяти штук в одни руки. Asda ограничила продажи дезинфицирующих средств до двух штук на человека.

На сайте Morrisons действуют ограничения на покупку антибактериальных средств и детских лекарств, однако компания утверждает, что причина кроется не в коронавирусе. В онлайн-супермаркете Ocado нельзя заказать больше двух упаковок туалетной бумаги и двух бутылочек антибактериального геля.

В Sainsbury’s пока нет никаких лимитов на покупку.

На прошлой неделе правительство попыталось заверить население, что для паники нет повода, однако люди предпочли запастись продуктами и другими товарами первой необходимости. Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис сообщил, что руководство торговых сетей «делает все возможное», чтобы сохранить ассортимент.

profile-sample2
Вакцину против коронавируса протестируют в Лондоне
09-03-2020
profile-sample2
Музей миграции открылся в Луишеме
09-03-2020
profile-sample2
Британские водители проводят в пробках пять дней в году
09-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.