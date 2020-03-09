Вакцину против коронавируса протестируют в Лондоне

Добровольцы получат £3,5 тыс. за участие в эксперименте

Британской компании Hvivo нужны 24 добровольца, которые согласятся заразиться коронавирусом и протестировать на себе вакцину против него, пишет газета Mirror.

Волонтерам введут два менее опасных штамма коронавируса — 0C43 и 229E. Они вызывают легкие симптомы респираторного заболевания и гораздо менее опасны, чем Covid-19. Ученые надеются, что вакцина будет эффективна и против сильного штамма.

Участники эксперимента будут жить две недели в лаборатории центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле под строжайшим карантином. На время тестирования вакцины добровольцам будет запрещено заниматься физическими упражнениями или общаться с другими людьми. Для них также будет разработана особая программа питания.

Медсестры и врачи инновационного центра будут работать в защитных костюмах и респираторах, чтобы избежать заражения. По итогам испытаний каждый доброволец получит вознаграждение в размере £3,5 тыс. Однако на проведение эксперимента должно дать согласие Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).