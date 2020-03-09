﻿﻿﻿﻿﻿

Вакцину против коронавируса протестируют в Лондоне

Вакцину против коронавируса протестируют в Лондоне
Фото:123rf.com

Добровольцы получат £3,5 тыс. за участие в эксперименте

Британской компании Hvivo нужны 24 добровольца, которые согласятся заразиться коронавирусом и протестировать на себе вакцину против него, пишет газета Mirror.

Волонтерам введут два менее опасных штамма коронавируса — 0C43 и 229E. Они вызывают легкие симптомы респираторного заболевания и гораздо менее опасны, чем Covid-19. Ученые надеются, что вакцина будет эффективна и против сильного штамма.

Участники эксперимента будут жить две недели в лаборатории центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле под строжайшим карантином. На время тестирования вакцины добровольцам будет запрещено заниматься физическими упражнениями или общаться с другими людьми. Для них также будет разработана особая программа питания.

Медсестры и врачи инновационного центра будут работать в защитных костюмах и респираторах, чтобы избежать заражения. По итогам испытаний каждый доброволец получит вознаграждение в размере £3,5 тыс. Однако на проведение эксперимента должно дать согласие Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).

profile-sample2
Вакцину против коронавируса протестируют в Лондоне
09-03-2020
profile-sample2
Музей миграции открылся в Луишеме
09-03-2020
profile-sample2
Британские водители проводят в пробках пять дней в году
09-03-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.