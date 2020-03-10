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Автопробег ко Дню Победы

Автопробег ко Дню Победы

Фестиваль “Автопробег” был задуман и организован для привлечения внимания молодого поколения русскоговорящих жителей Британии к празднованию Дня Победы во Второй мировой войне. В этом году он проводится в шестой раз. Это уникальная возможность пообщаться с единомышленниками, насладиться живой музыкой и остаться на ночлег в палаточном городке. На финише участников и всех желающих ждут русские национальные угощения, развлекательная программа для детей, праздничный концерт и, конечно, салют.

На сегодня мероприятие насчитывает свыше двух с половиной тысяч участников в возрасте 30-35 лет.

КОГДА: 9 мая в 10:00
ГДЕ: Springfield Farm, Old Parkbury Lane, AL2 2DY, London
БИЛЕТЫ:  от £5 (rucentre.net/events/avtoprobeg-2020)

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