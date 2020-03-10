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Депозит за активацию Oyster можно будет вернуть только через год

Депозит за активацию Oyster можно будет вернуть только через год
Фото:123rf.com

Нововведения вступили в силу в этом году

Для оплаты за проезд в общественном транспорте Лондона используется смарт-карта Oyster. С ее помощью можно расплатиться в автобусах, трамваях, метро, Overground, DLR и даже на некоторых видах речного транспорта. Люди предпочитают использовать Oyster по разным причинам: для отслеживания расходов в путешествиях, для экономии или за неимением других смарт-карт и устройств бесконтактной оплаты.

Для активации Oyster необходимо внести депозит в размере £5. Однако если раньше его можно было вернуть  в любое время — даже через пару дней использования карты, — то теперь он будет возвращаться автоматически спустя год использования, сообщает портал MyLondon.

Нововведение не принесет пользы тем, кто приезжает в Лондон на короткий срок, однако облегчит жизнь всем остальным, говорят в TfL. Теперь можно быть уверенными, что деньги вернутся сами и в срок. По мнению ведомства, это также поможет уменьшить количество пластиковых отходов, поскольку люди не будут так часто выбрасывать карты.

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