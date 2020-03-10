Гарри и Меган распрощались с королевскими обязанностями

Пара возвращается в Канаду

9 марта герцог и герцогиня Сассекские в последний раз посетили официальное мероприятие в качестве членов королевской семьи, сообщает агентство Reuters. Они присутствовали в Вестминстерском аббатстве на службе по случаю Дня Содружества наций вместе с Елизаветой II, принцем Чарльзом и его супругой Камиллой, а также принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Гарри и Меган были в приподнятом настроении и успели побеседовать с Кейт, Уильямом и младшим сыном королевы принцем Эдвардом. «Все вели себя наилучшим образом, но никто не знает, о чем же на самом деле думали члены королевской семьи», — поделилась мыслями с Reuters королевский биограф Пенни Джунор.

По условиям соглашения между принцем Гарри и Букингемским дворцом, пара возвращается в Канаду, где будет жить и работать самостоятельно. Гарри и Меган сохраняют за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, однако с 31 марта больше не смогут называться «королевскими высочествами» или использовать отсылки к королевской семье в продвижении своего бизнеса.

Несмотря на разногласия, возникшие в королевской семье, Гарри по-прежнему любят в Великобритании. В субботу супруги побывали на музыкальном фестивале в Royal Albert Hall, где публика устроила им овацию.