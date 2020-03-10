Коронавирус принес прибыль службам доставки и стриминговым сервисам

Из-за карантина люди заказывают еду на дом и смотрят сериалы

Из-за коронавируса британский бизнес терпит огромные убытки: туристические компании отменяют поездки, а люди стараются не ходить в магазины и рестораны. Однако эпидемия принесла прибыль службам доставки и стриминговым сервисам: вынужденные уйти на карантин люди заказывают еду на дом и смотрят сериалы, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Barclaycard.

В феврале розничные продажи снизились на 3,6%, доходы ресторанов — на 6,4%, продажи одежды — на 1,7%. Прибыль турагентств и авиакомпаний снизилась на 0,3% и 0,7% соответственно. Она продолжит падать, поскольку в силу вступили ограничения на поездки в Италию и Китай.

Netflix и Now TV отчитались об увеличении прибыли на 12,4%, а продажи блюд навынос выросли на 8,7%, говорится в отчете Британского консорциума розничных продаж (BRC) и консалтинговой фирмы KPMG. Продажи непродовольственных товаров онлайн выросли на 3,6%, продуктов питания — на 1%.

Ритейлеры боятся, что рынок не оправится после удара коронавируса. Тем не менее они надеются, что новый министр финансов Риши Сунак найдет решение и представит проект бюджета, способный вывести экономику Великобритании из рецессии. В прошлом году многие магазины, включая Mothercare, Debenhams и Marks & Spencer, были вынуждены уйти с рынка.