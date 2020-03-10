На экраны британских кинотеатров выходит «Отель Белград»

Фильм уже назвали «главной комедией весны»

В новой картине от создателей «Холопа» снялись такие звезды, как Милош Бикович и Диана Пожарская, хорошо известные зрителю по сериалу «Отель Элеон». В фильме также приняли участие сербские актеры – блестящие, тонко существующие в комедийном жанре артисты. Получилось яркое, колоритное, смешное и сумасшедшее в хорошем смысле кино с привкусом настроения фильмов Эмира Кустурицы.

Вместе с тем «Отель Белград» — это, конечно, очень романтическая история, которую KinoKartina.TV привозит в Великобританию уже 22 марта.

Милош Бикович, актер: «Все мои друзья из других стран, которые хоть раз бывали в Сербии всегда потом возвращались туда. Мне очень приятно, что моя Родина так привлекает людей – своей атмосферой, музыкой, культурой».

Диана Пожарская, актриса: «Съемки прошли в прекрасной атмосфере, все было очень ярко, насыщенно, много местного колорита. Надеюсь, зрители также проникнутся всей этой красотой».

Ольга Рогаченко, KinoKartina.TV: «Это легкий смешной и солнечный фильм о любви, наполненный уже ставшими популярными сербскими музыкальными хитами. Смотрится на одном дыхании».

Фильм покажут с английскими субтитрами. Билеты – на сайте Kinokartina.tv.

Коротко о сюжете:

Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь… если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!..