Оппозиция предлагает продлить переходный период «Брекзита» из-за коронавируса

Бизнесу необходимо время, чтобы восстановиться

Кандидат на пост лидера Лейбористской партии и член парламента от избирательного округа Wigan Лиза Нэнди попросила Бориса Джонсона продлить переходный период «Брекзита», пишет The Guardian. По ее мнению, эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на работу британских компаний и они не смогут восстановиться до конца 2020 года.

«Фирмы даже не знают, на каких условиях они будут вести торговлю с ЕС через десять месяцев. Добавьте к этому падение спроса из-за коронавируса, и можно с точностью утверждать, что многие компании не выживут», — написала Нэнди в своей статье для The Guardian.

Мнение политика является небезосновательным: 9 марта ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7%, что указывает на приближение глобальной рецессии.

Несмотря на это, министр финансов Риши Сунак считает, что продление переходного периода только усугубит ситуацию.

Нэнди также предложила повысить оплату больничных, чтобы люди не боялись потерять деньги и охотнее самоизолировались.