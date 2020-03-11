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Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 0,25%

Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 0,25%
Фото:123rf.com

Это должно смягчить негативное влияние коронавируса на экономику страны

Банк Англии снизил базовую процентную ставку с 0,75% до 0,25% годовых и пообещал выделить £190 млрд на поддержку бизнеса, сообщает BBC. Таким образом регулятор надеется минимизировать негативное влияние коронавируса на экономику страны.

«Роль Банка Англии заключается в том, чтобы помочь бизнесу и гражданам Великобритании справиться с последствиями кратковременного, но достаточного серьезного экономического кризиса», — заявил глава Банка Англии Марк Карни. В ответ на его решение фунт ненадолго упал по отношению к доллару и евро, но потом восстановился. Рынки акций отреагировали позитивно: в начале торгов индекс FTSE 100 вырос на 2%.

Резкое снижение процентной ставки поможет тем домовладельцам, чьи выплаты по ипотеке пересчитываются в зависимости от этого показателя — они смогут существенно сэкономить. Изменения не порадуют вкладчиков, поскольку они не получат прибыли, однако Банк утверждает, что это лишь временная мера.

По последним данным, в Великобритании насчитывается 382 случая заражения коронавирусом, от осложнений погибли 6 человек. Сегодня о своей болезни сообщила заместитель министра здравоохранения Надин Доррис.

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