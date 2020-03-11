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Постбрекзитный сценарий не работает для Уэльса

Постбрекзитный сценарий не работает для Уэльса
Фото: 123rf.com

Правительство Уэльса призывает изменить иммиграционный план

Иммиграционные планы, которые должны начать реализовываться после «Брекзита», «не работают для Уэльса», заявили министры правительства Уэльса, представители промышленности и профсоюзов. Они объединились с призывом к правительству Великобритании изменить планы.
Согласно этим документам, низкоквалифицированные работники не будут получать визы, поскольку правительство Великобритании призывает работодателей отказаться от использования «дешевой рабочей силы» из Европы.
Правительство Великобритании в свою очередь заявило, что система будет эффективно работать для Уэльса и всей Великобритании.
Работники из стран Европейского экономического пространства пока имеют автоматическое право жить и работать в Великобритании независимо от их заработной платы или уровня квалификации. Но это преимущество перестанет действовать 31 декабря, когда завершится 11-месячный переходный период.
Введенные в действие в середине февраля планы правительства включают в себя «точечную» иммиграционную систему, как и обещал предвыборный манифест консерваторов.
В соответствии с этим иностранные граждане должны будут набрать 70 баллов, чтобы иметь возможность работать в Великобритании на законном основании.
Порог заработной платы для квалифицированных рабочих, желающих приехать в Великобританию, будет снижен с нынешних £30 тыс. до £25 600.
Общего ограничения на количество квалифицированных рабочих, которые могут приехать в Великобританию, больше не будет.
В докладе Уэльского центра государственной политики говорится, что порог заработной платы в размере £30 тыс. ударил бы по Уэльсу сильнее, чем по остальной части Великобритании, а его снижение до £20 тыс., вероятно, «смягчит» потенциальное воздействие «Брекзита» на регион.
Джереми Майлз, генеральный советник правительства Уэльса, заявил в письме министру внутренних дел Прити Пател, что порог заработной платы должен быть снижен или отменен.

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