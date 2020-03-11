В Лондоне начнут проводить ежедневную дезинфекцию метро и автобусов

Общественный транспорт будет работать, несмотря на коронавирус

В Transport for London не намерены приостанавливать работу метрополитена и автобусов, несмотря на распространение коронавируса, сообщает Sky News. Транспорт продолжит ходить в штатном режиме, но теперь специальные работники будут ежедневно проводить влажную уборку и дезинфекцию станций, вагонов, переходов и поручней.

Перед началом работы в депо и кабинах водителей будут распылять жидкость с обеззараживающим действием; подобные средства широко используются в больницах. Поручни и двери автобусов ежедневно будут протирать антибактериальным средством. Сейчас TfL также тестирует новое чистящее средство, которое должно обеспечить антивирусную защиту на срок до тридцати дней. Если оно успешно справится с вирусом COVID-19, то в течение двух недель его начнут использовать в уборке транспорта.

Жители Лондона совершают 11 млн поездок ежедневно, из них 5 млн — на метро, 6 млн — на автобусах. Мэр города Садик Хан уверен, что нововведения помогут людям справиться с паникой и продолжать жить в том же ритме. По мнению Public Health England, в настоящее время нет особых опасений по поводу использования общественного транспорта.