John Lewis: история знаменитого магазина

Один из самых известных магазинов Великобритании, John Lewis всегда был эталоном качества по доступной цене. В Англии часто даже самый маленький бизнес имеет большую историю. Что уж говорить о большой корпорации! Как же появился самый знаменитый английский магазин и кто такой Джон Льюис?

Следуй за мечтой

Джон Льюис родился в 1836 году в городе Шептон-Маллет в Сомерсете. В семь лет он остался сиротой и воспитывался своей тетушкой. В 14 лет Джон устроился учеником драпировщика в магазине тканей. И, видимо, так увлекся этим делом, что его заветной мечтой стало открыть свой магазин, да так, чтобы о нем узнала вся Англия.

Осуществлять амбиции юный бизнесмен приехал, конечно, в Лондон. Там он работал продавцом одежды на Оксфорд-стрит в магазинчике Питера Робинсона. И делал большие успехи, так что Робинсон предложил ему партнерство. Но молодой дерзкий предприниматель отказал ему и, поднакопив опыта и денег, в 1864 году арендовал помещение на северной стороне Оксфорд-стрит под собственный магазинчик тканей. Сейчас там и находится главный магазин John Lewis. Только разросся он во много раз.

Но вернемся к юному Джону. Он закупал шелка и шерсть в Париже, торговал галантереей. Он стремился покупать товары хорошего качества и продавать их по доступной цене. Жил Льюис довольно скромно, все заработанные деньги вкладывал в бизнес и недвижимость.

Магазин предлагал широкий ассортимент товаров, которые никогда не рекламировались, благо сарафанное радио работало бесплатно. Льюис лично «мониторил» цены, ежедневно выбираясь в Сити. И каждый раз старался поставить привлекательный ценник в своем магазине.

Отцы и дети

Бизнес процветал и требовал расширения. Льюис прикупил соседнее помещение на Оксфорд-стрит, постепенно расширял ассортимент: появилась женская одежда, потом детская, потом обувь и мебель.

Пополнилась и семья Льюиса. В 1885 году жена Элиза, которая была моложе Джона на 18 лет, родила сына. Назвали его Спедан. Через два года родился второй сын Освальд.

Отец ждал, пока сыновья подрастут, чтобы сделать их своими компаньонами. В день своего 21-летия каждый из сыновей получил четверть отцовского бизнеса. Каково же было разочарование Льюиса, когда Освальд пожелал отойти от бизнеса и предпочел карьеру адвоката. Он с большим удовольствием читал право в Оксфордском университете, чем стоял за прилавком магазина. Потом Освальд сделал военную карьеру, став офицером кавалерии, но в 1916 году был ранен и отправлен в отставку. Пришлось снова вернуться в семейный бизнес.

Старший же сын Спедан охотно вовлекался в бизнес отца. Но их взгляды на ведение семейного дела часто не совпадали. В 1906 году Джон Льюис купил контрольный пакет акций бизнеса Peter Jones Limited. 13 лет этот бизнес не приносил никакой прибыли. Льюис перепробовал все методы, но успеха это не приносило. И в отчаянии он назначил Спедана председателем Peter Jones – тот так хотел самостоятельности. «Пусть мальчик поиграет в бизнес», – подумал отец.

Человеческий фактор

А мальчик рьяно взялся за дело. Он решил, что основная проблема неудач – нулевая мотивация сотрудников. Он сократил рабочий день, установил систему комиссионных для каждого отдела, выплачивал премии, исходя из оборота, и устраивал регулярные встречи с сотрудниками, чтобы выслушать их жалобы и предложения.

Спедан так увлекся этим бизнесом, что даже обменял свою долю в John Lewis на долю в Peter Jones. Льюис-отец, конечно, негодовал. Старания сына стали приносить доход другому бизнесу. Спедан продолжал заботиться о персонале: устроил в спальнях над магазином душевые комнаты, ввел оплачиваемые отпуска и установил еженедельную зарплату. Но самое главное, Спедан создал лимит на выплату дивидендов акционерам. Все оставшиеся после их выплаты средства вкладывались в бизнес и улучшение условий работы в компании.

Бизнес сына процветал. Чего нельзя было сказать об отношениях с отцом… Льюис не разделял социалистические взгляды сына. Условия на его предприятии оставались прежними. Сотрудники John Lewis, заметив такую разницу в ведении бизнеса, естественно, организовали забастовку. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, Льюис-отец просто уволил всех и набрал новую команду.

В 1926 году Льюису исполнилось 90 лет. Но он продолжал вести бизнес, хотя, конечно, подыскивал надежного партнера. Младший Освальд окончательно отошел от дел, и старший Спедан, не сказав отцу, взял кредит и выкупил его долю, таким образом получив контрольный пакет акций. Джон Льюис умер через два года в возрасте 92 лет. Весь бизнес перешел в руки его сына Спедана. Он расширил помещение магазина, выкупив площади на восточной стороне Оксфорд-стрит и сделав его одним из самых больших магазинов Лондона.

Радикально настроенный Спедан распределил свои акции между членами семьи и подписал договор о том, что каждый сотрудник имеет право на часть прибыли компании в виде акций. Таким образом, каждый мог стать партнером John Lewis.

Спедан управлял корпорацией до самой смерти. Он умер в 1963 году в возрасте 77 лет. До этого он долго искал преемника, так как его сын повторил судьбу своего дяди и отказался управлять бизнесом. В итоге управляющим был выбран верный партнер Льюиса Бернард Миллер. А впоследствии его сменил Питер Льюис, сын Освальда.

Вторая мировая война не обошла стороной John Lewis. В 1940 году во время бомбежек была уничтожена западная часть знаменитого магазина на Оксфорд-стрит. После войны восстановление шло медленно. Только в 1960 году здание смогли полностью реконструировать. А знаменитая крылатая скульптура Барбары Хепуорт на углу с Холлс-стрит появилась там в 1952 году.

John Lewis поныне хранит приверженность принципам его основателя: следит за конкурентами и старается предлагать качество по доступной цене. Правда, реклама этого магазина теперь известна на весь мир – особенно знаменитые рождественские ролики. Заходя в знаменитый магазин за покупками, вспомните вдохновляющую историю его создания – как небогатый, но очень амбициозный ученик драпировщика тканей создал английскую торговую империю.

Подготовила Оксана Кеш