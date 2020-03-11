Скорая медицинская помощь: пять британских служб

Всех нас в детстве учили телефонным номерам экстренных служб, которые нужно знать каждому — пожарные, «скорая», милиция. Но, переехав в другую страну, многие иммигранты за бесконечным потоком дел забывают выяснить, куда в таких случаях нужно звонить в Великобритании.

В этой статье мы расскажем о британских службах по оказанию неотложной медицинской помощи, чем они отличаются и как их найти.

Когда речь идет об экстренной медицинской помощи, то промедление может стоить жизни. Если случилось что-то серьезное, не стоит «на всякий случай» звонить в NHS 111. Сразу обращайтесь в службу 999.

NHS 111

Ваш самый сведущий и серьезный помощник. Это национальный информационно-консультативный центр, который оказывает информационную поддержку в срочных, но не экстренных ситуациях. Он создан, чтобы помочь пациентам разобраться, в какую конкретно медицинскую службу им обращаться в каждом случае.

Вас детально расспросят о симптомах и порекомендуют, как поступить в конкретной ситуации. Консультант подскажет, в какую именно структуру NHS вам нужно обратиться, как туда попасть, и найдет ее отделение неподалеку от вас. Если вы не нуждаетесь в срочной помощи, то консультант может посоветовать принять какое-то общедоступное лекарство или обратиться к лечащему врачу. При надобности вас могут напрямую соединить с врачом, фармацевтом или дантистом. NHS 111 работает без выходных, в режиме 24/7.

По этому номеру могут помочь, если у вас нет своего лечащего врача или вы забыли, как принимать назначенные вам лекарства. Сюда же можно позвонить, если вам понадобилась помощь доктора во внеурочные часы британских поликлиник — в этом случае NHS 111 найдет для вас возможность попасть к другому специалисту. Во всех случаях вам подскажут, куда обращаться и как связаться с нужной клиникой.

– бесплатный звонок по номеру 111 с любого мобильного или стационарного телефона,

– обратиться можно онлайн через сайт 111.nhs.uk. Сайт выдаст вам опросник по симптомам, и в конце вам пришлют рекомендацию, что делать,

– приложение для смартфонов Next Generation Text (NGT) Lite.

999

Это телефон национальной «службы спасения». Диспетчер соединит вас со «Скорой помощью» в том районе, где вы живете. Там вам ответит оператор, который задаст пару дельных вопросов и сразу сообщит, что будет дальше, после чего переведет ваш звонок в режим ожидания, чтобы выслать к вам машину. Не кладите трубку — оператор еще будет уточнять детали и расскажет, что делать до прибытия медиков.

Служба 999 оказывает только экстренную помощь и имеет право отказать в вызове, если ситуация покажется оператору недостаточно серьезной. В этом случае он может посоветовать вам самостоятельно добраться в больницу, обратиться в травмпункт (The Minor Injury Unit) или даже пойти к лечащему врачу в плановом порядке. Служба работает без выходных, в режиме 24/7.

Когда звонить 111, а когда 999?

Структура 111 создана для пациентов, жизнь которых не находится под угрозой. Сервис 999, наоборот, предназначен для самых тяжелых случаев (life-threatening emergency), когда пациент ждать не может. Обращаться сюда нужно при сердечных приступах или сильно боли в грудной клетке, внезапной парализации, затруднениях дыхания, сильных болях (любых), сильных кровотечениях и ожогах, тяжелых травмах, утоплениях, а также когда человек потерял сознание и не приходит в себя.

– бесплатный звонок по номеру 999 с любого мобильного или стационарного телефона

– можно послать СМС на сайте emergencysms.org.uk.

The Accident & Еmergency Department (A&E)

Это отделение экстренной помощи при больнице. Машина «скорой помощи», вызванная по телефону 999, привозит пациентов именно сюда, но можно приехать и самостоятельно. В этом случае регистратор зафиксирует ваш приезд и отправит вас к работнику, который побеседует с вами, чтобы оценить, что случилось и насколько опасна ситуация. Если все серьезно, то лечение начнется немедленно. Всех прочих могут оставить дожидаться приема или перенаправить в другие структуры — в The Urgent Treatment Centre, например. К сожалению, время оказания помощи в этой службе иногда затягивается и может составлять пять-шесть часов.

Показания для обращения сюда такие же, как для обращений в сервис 999. Служба работает без выходных, по графику 24/7, отделения бывают взрослые и детские.

– позвонив по телефону 111, вы можете получить адрес ближайшего отделения,

– найти ближайшее A&E можно и с помощью сайта NHS – nhs.uk/service-search/other-services/Accident-and-emergency-services/LocationSearch.

The Urgent Treatment Centre (или Urgent Care Centre)

Эти клиники (их еще называют walk-in centres) предназначены для случаев, когда медицинская помощь нужна человеку быстро, но непосредственной угрозы его жизни нет. Они принимают всех, кто обратился за помощью, без предварительной записи. Именно сюда нужно ехать с не слишком опасными травмами, порезами, небольшими ожогами, устойчивой высокой температурой, тошнотой и рвотой, мучительной простудой, инфекциями носа, горла и глаз и прочими не угрожающими немедленной смертью заболеваниями. Добираться в эти центры нужно самостоятельно. Работают здесь врачи общей практики, без разделения на взрослые и детские отделения. Время работы варьируется в зависимости от центра. Единого телефона у этой службы, к сожалению, нет.

– позвонив по телефону 111, вы получите адреса и контакты нескольких центров поближе к дому,

– вы можете найти все центры в нужном районе, а также время их работы, телефон и адрес по ссылке nhs.uk/service-search/other-services/UrgentCare/LocationSearch/.

The Мinor Injury Unit

The Мinor injury unit почти всегда работает как часть The Urgent Treatment Centre, но может существовать и отдельно от него. Это аналог российского понятия «травмпункт». Занимается он мелкими повреждениями: сюда нужно обращаться в случаях не слишком обширных и тяжелых травм — при переломах костей, вывихах, а также при небольших порезах, ожогах и ранах. Принимают здесь всех желающих, записи на прием не требуется. Время работы очень сильно меняется от клиники к клинике. Единого телефона у этой службы тоже нет.

Как узнать, какие травмы тяжелые, а какие – не слишком?

Работа по системе walk-in подразумевает, что служба предназначена для пациентов, жизни которых полученная травма не угрожает и которые могут сюда добраться без особых трудностей. Если травма серьезная, сопровождается сильной болью, сильным кровотечением, длительным отсутствием или затуманиванием сознания и так далее — нужно звонить 999.

– позвонив по телефону 111, вы можете получить адрес и контакты центров в вашем районе,

– вы можете найти все травмпункты в вашей округе по ссылке nhs.uk/service-search/other-services/Minor%20injuries%20unit/LocationSearch/551.

Подготовила Елена Чернова