На старт! Внимание! Марш!

Спортивные события этой весны

Болеть можно по-разному. С градусником под мышкой, закутавшись в теплый плед, греть больное горло. А можно до хрипоты кричать «Давай, давай!», переживая за любимую команду, а потом лечить осипшее горло в ближайшем баре, отмечая победу или запивая поражение. Согласитесь, второй вариант лучше? Весна приготовила нам много спортивных событий на любой вкус. Осталось выбрать, за кого болеть.

Мировая серия по прыжкам в воду

27 – 29 марта, Лондон





Мировая серия FINA Diving – это престижное мероприятие, в котором принимают участие олимпийские и мировые чемпионы из Великобритании и других стран мира. Лондонский турнир станет финалом серии 2020 года, на котором можно будет увидеть британских спортсменов, которые, скорее всего, продолжат соревноваться на Олимпиаде в Токио-2020 – это ваш последний шанс увидеть их в действии и подбодрить! Соревнования пройдут по прыжкам с трех и десяти метров.

Расписание и билеты можно посмотреть тут.

Европейский кубок за звание сильнейшего мужчины Giants Live: Europe’s Strongest Man 2020

4 апреля, Лидс

Смесь спортивных соревнований и невероятного шоу, где самые сильные сражаются за звание сильнейшего мужчины Европы, чтобы потом бороться за место в финале на чемпионате мира.

Эти атлеты легко поднимают 200 кг! Интересно, будет ли побит предыдущий рекорд – 227 кг? Любимое состязание для публики – поднимание веса на скорость. Пять бревен, вес которых начинается от 120 кг и завершается 180 кг – рекордсмену понадобилось всего 53 секунды, чтобы поднять их одно за одним. Правда, впечатляет?

Вся информация и билеты – здесь.

Большие скачки Аintree Grand National

2 – 4 апреля, Ливерпуль

Пришло время выгулять шляпки! Одни из самых известных и престижных скачек в мире на три дня распахнут двери для всех желающих сделать ставки на любимую лошадку. Первая гонка пройдет 2 апреля. 3 апреля по традиции день для леди. Вот уж где концентрация модных нарядов и шампанского! Ну и основная гонка пройдет в субботу, 4 апреля. Скачки в Эйнтри считаются одним из самых ярких моментов спортивного календаря не только в Англии, но и во всем мире. Поэтому, чтобы не пропустить событие, стоит позаботиться о билетах заранее.

Кубок мира по суперкроссу

18 – 19 апреля, Манчестер

Манчестер проводит первые два из десяти этапов серии Кубка мира по суперкроссу, который в этом году пройдет на трех разных континентах. Лучшие в мире гонщики соберутся в Манчестере, чтобы побороться за титул чемпиона мира и квалификационные очки перед Олимпийскими играми в Токио-2020. Велотрек Манчестера не раз принимал у себя именитых спортсменов. Но на этот раз мототрасса претерпела изменения, что позволит показать максимальное мастерство участников. Скорость и азарт – вот две составляющие гонки. Расписание заездов и билеты можно найти здесь.

Марафон

26 апреля, Лондон

Не только болеть за спортсменов, но и принять самому участие в соревнованиях можно в Лондонском марафоне. Маршрут протяженностью 26,2 мили проходит через центр английской столицы. Толпы прохожих и туристов встречают бегунов аплодисментами, что создает невероятную атмосферу единения и поддержки. Испытать себя может каждый. Чтобы принять участие, нужно обязательно зарегистрироваться. Там же можно найти маршрут и всю информацию о марафоне. Не упустите возможность стать частью легендарной гонки, которая навсегда останется в памяти!

Футбол. Премьер-лига

17 мая

Список спортивных мероприятий был бы неполным без футбола. 17 мая команды проведут последние матчи Премьер-лиги. Тогда же определится, кто станет чемпионом в этом сезоне. Матчи по традиции начнутся в одно и то же время – в 15:00. Внимание всех зрителей приковано, конечно, к командам «Ливерпуль» и «Манчестер-Сити». Поэтому основная концентрация болельщиков соберется в Манчестере и Ньюкасле, где и пройдут эти игры. Посмотреть полное расписание, чтобы еще успеть купить билеты, можно здесь.

Чемпионат мира по скейтбордингу

22 – 24 мая, Лондон

На лондонской Copper Box Arena пройдет Чемпионат мира по скейтбордингу, последний отборочный этап Олимпийских игр 2020 года в Токио. Впервые скейтбординг включен в список Олимпийских игр. Лучшие «уличные фигуристы» мира соберутся в Лондоне в эти дни, чтобы продемонстрировать умения и побороться за шанс представлять этот новый олимпийский вид спорта этим летом в Японии. Невероятные трюки, потрясающие элементы и, конечно, накал страстей обязательно ждут зрителей этих соревнований.

Расписание и билеты – на сайте.

Соревнования по мотофристайлу Nitro World Games 2020

23– 24 мая, Кардифф

Уникальное спортивное событие пройдет в уэльском Кардиффе, где соберутся более 100 лучших спортсменов, желающих продемонстрировать невероятные трюки на скейтах, скутерах, велосипедах, мотоциклах и даже квадроциклах. Два дня мастера мотофристайла будут удивлять публику, паря в воздухе и выделывая невероятные кульбиты. Задача спортсменов – совершить как можно больше красивых и уникальных трюков и, конечно, постараться удержаться «в седле». После этого точно захочется сесть на свой байк, но, как говорится, «трюки выполнены профессионалами – лучше не повторять».

Билеты можно купить здесь.

Подготовила Оксана Кеш