Трамп и демократы

Старт президентской кампании 2020 не обещает крутой интриги

Американские выборы с близкого расстояния – это все сразу. И интересно, и поучительно, и … скучно. Да, да, скучно!

И в шутку, и всерьез

Я не шучу. Многие крупные и авторитетные американские издания полагают, что в стане демократов царят путаница и неразбериха. Лидерство у них неожиданно захватил сенатор-социалист Берни Сандерс, которому 78 лет и который именует себя «демократическим социалистом».

Победа Сандерса на праймериз в штате Нью-Гемпшир принесла ему 25,8% голосов. Перед этим он на удивление успешно выступил в штате Айова, где разделил одно из двух первых призовых мест. В следующем штате Невада, где большая территория, но относительно немногочисленное население, праймериз прошли 22 февраля, Сандерсу тоже светил успех. По итогам «супервторника», прошедшего 3 марта сразу в 14 штатах, победа осталась за Джо Байденом. Чтобы восстановить преимущество, Сандерсу надо победить на праймериз в Мичигане — что он уже делал четыре года назад. Если Сандерс успешно возьмет и этот рубеж, он станет явным претендентом на победу на съезде Демократической партии.

Это будет одной из главных неожиданностей нынешней выборной кампании. Поскольку Трамп уже отбился от угрозы импичмента и теперь может смело рассчитывать на выдвижение на роль основного кандидата в президенты от республиканцев.

Напомню, что сенатор Сандерс уже был главным соперником Хиллари Клинтон на предыдущих выборах в 2016 году, но победить ее не сумел. На этот раз он основательнее подготовился к выборам и утверждал, что теперь выступает за социалистическую модель скандинавских стран. Интересно, что многие газеты публиковали в связи с этим не только подробные карты Скандинавии, но и пространные статьи о том, как работают шведский, датский, норвежский и финский варианты социализма. Однако популярный еженедельник «Панорама», издающийся в Лос-Анджелесе на русском языке, писал, что «Трампу будет нетрудно демонизировать Сандерса, представляя его неким «современным большевиком» .

Это означает, что демократам надо было искать кого-то еще, кому было бы по силам справиться на финальной стадии выборов с ненавистным президентом-республиканцем, который обязательно будет баллотироваться на второй срок. Свои основные надежды они связывают с бывшим вице-президентом Джо Байденом, который поначалу выступал очень слабо. В Нью-Гемпшире Байден получил совсем немного голосов, заняв в итоге восьмое место среди кандидатов от Демократической партии. Однако 29 февраля Байден одержал первую победу в Южной Каролине, а потом взял и рубеж «супервторника». Немалую долю голосов ему «подарили» сошедшие с гонки другие кандидаты — умеренным демократам просто не осталось иного выбора, кроме Байдена.

И даже Блумберг

Итак, план Демпартии по выборам нынешнего года явно находится под серьезной угрозой. Запасные варианты у демократов вроде бы имелись, но ушли на разных этапах.

Эми Клобушар, 59-летняя дама-сенатор от штата Миннесота, вооруженная очаровательной искренней улыбкой и принадлежащая к умеренному крылу демократов, не смогла одержать победу даже в собственном штате, отдав его Джо Байдену.

Чуть позже «слетел с трассы» и самый молодой участник гонки — 37-летний мэр небольшого города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Многие американские политические аналитики предсказывали такой результат. Хотя он и свежее лицо в политике США, представляется маловероятным, что консервативные избиратели, которых большинство, несмотря на все веяния времени, отдадут голоса за открытого гея, который на публичных выступлениях приглашает на сцену своего мужа, 28-летнего школьного учителя Частена Глезмана.

Кстати, над нетрадиционной сексуальностью Буттиджича посмеивалась также и «большая пресса» Америки. The New York Times утверждает, что Буттиджич может со временем стать президентом США, ведь сердце одного мужчины он уже покорил.

Однако самой большой неожиданностью стал провал Майкла Блумберга. Этот человек, который в начале 2000-х годов три срока просидел в кресле мэра Нью-Йорка, заслужив славу умелого и решительного руководителя огромного мегаполиса. В те времена Блумберг был членом Республиканской партии. На этот раз он баллотировался от Демпартии. Это обстоятельство должно было помочь ему в борьбе с Трампом за президентское кресло, однако все вышло совсем не так, как он рассчитывал.

Большой проблемой — и преградой на пути — стало его грандиозное богатство — более 50 млрд долларов. Говорю об этом потому, что лидер демократической гонки сенатор-социалист Берни Сандерс обвинил Блумберга в попытке «купить выборы», используя политическую рекламу на телевидении, и даже сравнил его с нынешним президентом, который тоже пришел в Белый дом в значительной степени благодаря своим миллиардам.

Есть и еще одна причина, которая наверняка потрепала нервы Майку Блумбергу – ненависть, с которой относится к нему сейчас сам Дональд Трамп. А ведь они когда-то были друзьями, угощали друг друга в прессе очень ценными для деловых мужчин комплиментами. Трамп называл Блумберга «фантастическим парнем» и «великим мэром». Тот в свою очередь не оставался в долгу и при каждом удобном случае отдавал должное нынешнему хозяину Овального кабинета, отмечая его большой вклад в развитие Нью-Йорка. Впрочем, это было давно. С тех пор утекло немало воды, и сегодня бывшие друзья считают друг друга врагами.

Трамп чуть ли не ежедневно пытался высмеивать Блумберга, называя его «коротышкой Майком». При этом он утверждал, что рост у Блумберга – 162 см. Хотя все энциклопедии убеждены, что на самом деле рост экс-мэра Нью-Йорка – 173 см. А это средний рост мужчин на нашей планете. Газеты напоминают, что сам Блумберг утверждает, что у политика рост надо измерять от подбородка вверх.

Да кто ж его знает…

Вопрос о том, кто выиграет ноябрьские президентские выборы, стоит не очень остро. Большинство обозревателей полагают, что, если из стана демократов не выплывет вдруг некая крайне популярная фигура, то никто не сможет помешать Трампу провести еще четыре года в Белом доме. Причина в том, что те миллионы американцев, которые отдали свои голоса этому человеку в 2016 году, очень довольны им и готовы снова поддержать своего любимца и в 2020 году.

Байден, конечно, может одолеть Трампа. Для этого ему понадобится привлечь на свою сторону значительную часть из 42% независимых избирателей. Обычно именно они решают судьбу президентских выборов. За демократов обычно голосуют 27% избирателей, а за республиканцев 30%.

Как бы то ни было, Трамп побаивается Байдена и на удивление снисходительно относится к Берни Сандерсу, не считая последнего серьезной угрозой. Сами кандидаты от Демократической партии держатся пока достойно и уверенно.