Российские пранкеры разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг

Вован и Лексус предложили выдать Грету за принца Джорджа

Принц Гарри попался на удочку знаменитых российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, более известных как Вован и Лексус, пишет Metro. Они позвонили британскому принцу, притворившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом.

Пранкеры заверили Гарри, что Грета – дальняя родственница правящей династии Швеции Бернадотт и что в борьбе за климат ей может помочь союз с представителем королевской династии. В качестве будущих супругов лже-Грета рассматривает Джеймса Виндзорского или племянника Гарри — принца Джорджа, первенца Уильяма и Кейт. Добродушный принц одобрил идею и ответил, что сможет помочь.

Поговорили пранкеры и о защите животных. Лже-Грета рассказала Гарри душещипательную историю о пятидесяти пингвинах, застрявших на таможне в Белоруссии. Ее «отец» спросил принца, знает ли он кого-нибудь, кто сможет вернуть пингвинов обратно на Северный полюс. Гарри пообещал дать контакты знакомого из Норвегии, который мог бы оказаться полезен.

Вован и Лексус не в первый раз разыгрывают известных людей. Они звонили Борису Джонсону от имени премьер-министра Армении и убедили Элтона Джона, что с ним говорит Владимир Путин. Чуть позднее настоящий Путин позвонил певцу и извинился за поведение пранкеров.

