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Риши Сунак представил бюджет Великобритании на 2020 год

Риши Сунак представил бюджет Великобритании на 2020 год
Фото:gov.uk

Новый министр финансов уделил внимание здравоохранению и малому бизнесу

Риши Сунак представил проект бюджета страны на 2020 год, пишет Metro News. Большое влияние на распределение денежных средств оказала вспышка вируса Covid-19: правительство направит £30 млрд на борьбу с эпидемией и ее влиянием на экономику страны. NHS получит дополнительно £5 млрд для реагирования на экстренные ситуации.

Аналитики из Office for Budget Responsibility (OBR) предупредили министра финансов, что государственный займ может увеличиться до рекордных £66,7 млрд к 2021-2022 гг. Однако, по мнению Сунака, эти траты необходимы.

Компаниям, чей штат не превышает 250 человек, возместят выплаты больничных на две недели. Предприятия малого и среднего бизнеса могут запросить кредит до £1,2 млн на «вынужденную приостановку бизнеса» в связи с вирусом. Налоговый порог для взносов в National Insurance возрастет с £8632 до £9500, что позволит вывести из-под налогообложения свыше 500 тыс. сотрудников.

Пошлины на пиво, сидр и вино будут заморожены, а 5%-ный НДС на продукты женской гигиены — «налог на тампоны» — отменен. С 1 декабря исчезнет налог на электронные книги, газеты и журналы. Министерство финансов не забыло и про зимние штормы: £120 млн будет выделено на ремонт защитных сооружений, пострадавших от наводнений.

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