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Более 300 тыс. британцев подписали петицию о закрытии школ в связи с коронавирусом

Более 300 тыс. британцев подписали петицию о закрытии школ в связи с коронавирусом
Фото:123rf.com

Учителя готовятся раздавать задания на дом

Более 300 тыс. человек подписали петицию, призывающую британское правительство закрыть школы на карантин из-за эпидемии коронавируса, пишет The Evening Standard.

Ее сторонники выражают озабоченность действиями британских властей. «Ирландия отменяет празднование Дня святого Патрика, Румыния закрывает школы, Италия полностью на карантине, однако наше правительство советует лишь тщательнее мыть руки!» — возмущается один из подписавших документ.

Противники закрытия школ утверждают, что это лишь усугубит ситуацию: не все родители смогут уйти с работы, чтобы присматривать за детьми, а выпускники могут не попасть в вузы из-за отмены экзаменов.

Министерство образования запустило горячую линию для руководства школ, преподавателей и родителей, где они смогут получить ответы на вопросы, связанные с коронавирусом.

Представители Public Health England выступают против закрытия школ, однако правительству придется рассмотреть этот вопрос, поскольку петиция набрала более 100 тыс. подписей. Официального объявления о закрытии пока не было, однако учителя уже готовятся к закрытию школ и готовят учебные материалы для выдачи на дом, сообщает The Express.

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