Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Европы из-за коронавируса

Исключения будут сделаны для граждан Великобритании

Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Европы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Sky News. Новые правила вступят в силу 13 марта и будут действовать тридцать дней. Исключения сделаны для только для Великобритании и граждан США, которые возвращаются домой. Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не ограничили въезд из Китая и позволили вирусу проникнуть в Европу. «Мы сделали это еще на первом этапе распространения болезни и теперь примем аналогичные меры по отношению к Европе», — заявил президент США.

Запрет на въезд коснется граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние четырнадцать дней перед прибытием в США.

Министерство внутренней безопасности огласило полный список стран, попавших под запрет: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Управление по делам малого бизнеса снизит процентные ставки по кредитам, чтобы помочь фирмам пережить эпидемию коронавируса. Число подтвержденных случаев заболевания в США превысило 1 тыс. человек, а Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии вируса.