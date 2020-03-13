Борис Джонсон вводит новые меры по противодействию эпидемии коронавируса

Однако закрывать школы британские власти пока не намерены

Борис Джонсон обратился к жителям Великобритании после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, сообщает Metro News. Премьер-министр назвал эпидемию коронавируса «наихудшим кризисом для здравоохранения» и призвал готовиться к тому, что «многие семьи потеряют своих любимых», прежде чем эпидемия закончится.

Великобритания переходит к действиям по замедлению темпов распространения вируса Covid-19. Гражданам даже с легкими симптомами заболевания — кашлем и повышенной температурой — необходимо оставаться дома по меньшей мере семь дней. Людям преклонного возраста настоятельно рекомендуют не выходить из дома без особой надобности и не отправляться в путешествие. Школы пока остаются открытыми, однако в случае ухудшения ситуации решение может поменяться. Зарубежные поездки для школ запрещены.

Если симптомы коронавируса проявились у одного члена семьи, самоизолироваться должны все.

Главный врач Англии Крис Уитти и главный научный советник британского правительства сэр Патрик Уолланс отметили, что Великобритания отстает от Италии примерно на четыре недели по развитию болезни, и пик эпидемии в стране ожидается через 10-14 недель. Сейчас коронавирус нового типа диагностирован у 596 жителей Великобритании.