Переговоры по «Брекзиту» могут пройти в формате видеоконференции

Великобритания и ЕС хотят достичь соглашения до конца года

Второй этап переговоров по торговому соглашению между Великобританией и ЕС в Лондоне отменен из-за эпидемии коронавируса, пишет Metro. Встреча между Дэвидом Фростом и Мишелем Барнье перенесена на неопределенный срок, однако стороны не исключают, что переговоры могут пройти в формате видеоконференции.

Ранее Борис Джонсон грозился прервать прервать переговоры, если к июню 2020 года сторонам не удастся оформить соглашение о свободной торговле по «канадскому» типу. Премьер-министр также отказался продлевать переходный период на 2021 год. Внезапная вспышка болезни может сорвать сделку, и тогда Великобританию ждут новые торговые барьеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

Брюссель и Лондон пытаются найти компромисс в непростой ситуации. В ближайшее время обе стороны подготовят список требований к торговому соглашению, чтобы оценить масштабы расхождений и обозначить темы последующих встреч.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе подтверждены более 22 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 943 человека скончались.